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Некоторые украинцы должны доплатить за газ более 400 гривен: в чем причина

Анна Косик
20 мая 2025, 13:44
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Дополнительная оплата будет взиматься с украинцев за работу специалистов.
газ, деньги
Украинцам придется платить большую сумму за коммунальные услуги / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Украинцы должны платить за техобслуживание сетей
  • В среднем дополнительно придется заплатить 441 гривну

Многие украинцы будут получать платежку за техническое обслуживание газовых сетей. Об этом сообщили на сайте Киевского филиала газораспределительных сетей Украины.

Украинцам придется платить за работу специалистов, которые осмотрят техническое состояние газовых сетей, проверят помещения на наличие газа в воздухе, обнаружат возможные утечки газа, а также выполнят очистку, смазку и другие работы для поддержания исправности газового оборудования.

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Что касается стоимости услуги, то она иногда может отличаться. На Киевщине местным жителям приходят платежки как и на 50 гривен, так в на 2000 гривен, однако в среднем стоимость услуги составляет 441,12 гривны.

Эта услуга, фактически, является требованием действующего законодательства о техническом обслуживании многоэтажек.

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5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Инфографика: Главред

Тарифы на коммунальные услуги в Украине - последние новости

Недавно Главред сообщал, что часть граждан Украины имеет право на 25% скидку на оплату коммунальных услуг. Речь идет об украинцах, которые имеют статус "ребенка войны" и чей доход не превышает 4 240 грн на одного человека.

Ранее стало известно, что в Украине в небольших городах с 2023 года водоканалы начали повышать тарифы на услуги водоснабжения, однако в больших населенных пунктах цены на воду остаются такими же, как в 2022 году.

Напомним, что украинцы могут рассчитаться за потребленный природный газ национальным кэшбеком, что позволит в итоге платить меньше.

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Что такое Газораспределительные сети Украины?

ООО "Газораспределительные сети Украины" - украинское газораспределительное предприятие, входящее в Группу Нафтогаз, пишет Википедия.

Учредителем общества является дочерняя компания "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины".В структуру ООО "Газораспределительные сети Украины" входят главный офис в Киеве и Винницкий, Волынский, Днепровский, Днепропетровский, Житомирский, Закарпатский, Ивано-Франковский, Киевский, Криворожский, Кропивницкий, Львовский, Николаевский, Ровенский, Сумской, Тернопольский, Харьковский, Харьковский городской, Хмельницкий, Черкасский, Черновицкий, Черниговский филиалы.

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