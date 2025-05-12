Украинцы могут получить 25% скидки на коммуналку: кого коснется и что надо сделать

Чтобы платить за коммунальные услуги меньше, нужно соответствовать нескольким требованиям.

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Некоторые украинцы могут платить за коммуналку на 25% меньше / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Какие категории украинцев могут получить скидку на оплату коммунальных услуг

Какие документы нужно подать

Часть граждан Украины имеет право на 25% скидку на оплату коммунальных услуг. Речь идет об украинцах, которые имеют статус "ребенка войны" и чей доход не превышает 4 240 грн на одного человека. Об этом говорится в законе №2195-IV О социальной защите детей войны.

Статус "ребенка войны" имеют граждане Украины, которым было менее 18 лет по состоянию на момент окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945). Таким образом, статус "ребенка войны" имеют украинцы в возрасте от 78 лет и старше.

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Кроме того, нужно соответствовать еще одному условию: среднемесячный доход на одного человека в семье не должен превышать установленный лимит для предоставления налоговой социальной льготы. В 2025 году этот порог составляет 4240 грн на одного человека за последние 6 месяцев.

Учитываются такие доходы:

пенсия;

зарплата;

стипендия;

доход от предпринимательской деятельности;

пособие по безработице;

социальные выплаты;

иные официальные источники доходов.

Льгота охватывает все коммунальные услуги, кроме платы за управление многоквартирным домом. Важно, что скидка предоставляется только одному лицу – "ребёнку войны", и не учитывает других членов семьи, даже если они проживают вместе и имеют общие расходы.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Инфографика: Главред

Как оформить скидку на коммуналку

Чтобы воспользоваться правом на скидку, следует обратиться в орган Пенсионного фонда Украины по месту жительства и предоставить определенный перечень документов. А именно:

заявление о внесении сведений в Единый реестр лиц, имеющих право на льготы;

заявление о предоставлении льгот на оплату ЖКУ;

копию паспорта и идентификационного кода;

копию трудовой книжки;

справку о доходах за последние 6 месяцев;

декларацию о доходах семьи льготника;

при необходимости – справку из налоговой (если дохода не было).

Скидка предоставляется сроком на один год, однако с возможностью дальнейшего обновления.

Как писал Главред, в Украине планируют отменить оплату коммунальных услуг. В частности, нововведения могут касаться тех, чьи дома были уничтожены или существенно повреждены в результате боевых действий. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что тарифы на газ в Украине могут увеличиться уже летом 2025 года. Новая цена на газ для потребителей может вырасти до 9,5-10 грн за кубометр.

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