Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Украинцы могут получить 25% скидки на коммуналку: кого коснется и что надо сделать

Анна Ярославская
12 мая 2025, 07:42
461
Чтобы платить за коммунальные услуги меньше, нужно соответствовать нескольким требованиям.
В Украине выросли тарифы на коммуналку
Некоторые украинцы могут платить за коммуналку на 25% меньше / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какие категории украинцев могут получить скидку на оплату коммунальных услуг
  • Какие документы нужно подать

Часть граждан Украины имеет право на 25% скидку на оплату коммунальных услуг. Речь идет об украинцах, которые имеют статус "ребенка войны" и чей доход не превышает 4 240 грн на одного человека. Об этом говорится в законе №2195-IV О социальной защите детей войны.

Статус "ребенка войны" имеют граждане Украины, которым было менее 18 лет по состоянию на момент окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945). Таким образом, статус "ребенка войны" имеют украинцы в возрасте от 78 лет и старше.

видео дня

Кроме того, нужно соответствовать еще одному условию: среднемесячный доход на одного человека в семье не должен превышать установленный лимит для предоставления налоговой социальной льготы. В 2025 году этот порог составляет 4240 грн на одного человека за последние 6 месяцев.

Учитываются такие доходы:

  • пенсия;
  • зарплата;
  • стипендия;
  • доход от предпринимательской деятельности;
  • пособие по безработице;
  • социальные выплаты;
  • иные официальные источники доходов.

Льгота охватывает все коммунальные услуги, кроме платы за управление многоквартирным домом. Важно, что скидка предоставляется только одному лицу – "ребёнку войны", и не учитывает других членов семьи, даже если они проживают вместе и имеют общие расходы.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги
5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Инфографика: Главред

Как оформить скидку на коммуналку

Чтобы воспользоваться правом на скидку, следует обратиться в орган Пенсионного фонда Украины по месту жительства и предоставить определенный перечень документов. А именно:

  • заявление о внесении сведений в Единый реестр лиц, имеющих право на льготы;
  • заявление о предоставлении льгот на оплату ЖКУ;
  • копию паспорта и идентификационного кода;
  • копию трудовой книжки;
  • справку о доходах за последние 6 месяцев;
  • декларацию о доходах семьи льготника;
  • при необходимости – справку из налоговой (если дохода не было).

Скидка предоставляется сроком на один год, однако с возможностью дальнейшего обновления.

Как писал Главред, в Украине планируют отменить оплату коммунальных услуг. В частности, нововведения могут касаться тех, чьи дома были уничтожены или существенно повреждены в результате боевых действий. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что тарифы на газ в Украине могут увеличиться уже летом 2025 года. Новая цена на газ для потребителей может вырасти до 9,5-10 грн за кубометр.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

коммуналка коммунальные тарифы новости Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Согласна ли Украина на переговоры без перемирия: Ермак раскрыл позицию Киева

Согласна ли Украина на переговоры без перемирия: Ермак раскрыл позицию Киева

09:12Украина
Зеленский перехватил инициативу у Путина: что происходит в мирных переговорах

Зеленский перехватил инициативу у Путина: что происходит в мирных переговорах

08:13Война
Кремль манипулирует в вопросе перемирия: в ISW раскрыли детали

Кремль манипулирует в вопросе перемирия: в ISW раскрыли детали

06:49Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 мая: Весам будет больно, Рыбам нужен отдых

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 мая: Весам будет больно, Рыбам нужен отдых

Драить не нужно - что положить в унитаз, чтобы избавиться от известкового налета

Драить не нужно - что положить в унитаз, чтобы избавиться от известкового налета

Где цифра 6 среди 8: только гений угадает за 5 секунд

Где цифра 6 среди 8: только гений угадает за 5 секунд

Мокрый снег, грозовые дожди и морозы: когда отступит холодина

Мокрый снег, грозовые дожди и морозы: когда отступит холодина

Россиян начинает бесить 9 мая - что изменилось и в чем причина

Россиян начинает бесить 9 мая - что изменилось и в чем причина

Последние новости

09:25

Гороскоп на завтра 13 мая: Львам - неожиданная встреча, Стрельцам - путешествие

09:22

"Это счастье": Могилевская наконец-то показала своего таинственного мужа

09:12

Согласна ли Украина на переговоры без перемирия: Ермак раскрыл позицию Киева

09:12

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 мая (обновляется)

09:00

"Это салфетка для носа": у Макрона высмеяли фейк Захаровой о наркотикахВидео

Фейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 маяФейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 мая
08:30

Переговоры в Стамбуле: почему конец войны отодвигаетсямнение

08:18

У ВСУ успех на востоке, россияне продвинулись на двух направлениях – ISW

08:18

Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:13

Зеленский перехватил инициативу у Путина: что происходит в мирных переговорах

Реклама
08:02

С букетом на концерте: сын Софии Ротару удивил фотографией счастливой мамы

07:42

Украинцы могут получить 25% скидки на коммуналку: кого коснется и что надо сделать

07:10

Чем отличаются львята: ответ нужно дать за 15 секунд

06:49

Кремль манипулирует в вопросе перемирия: в ISW раскрыли детали

06:27

Предпереговорные маневры вокруг Трампа и для Трампамнение

05:50

Необычный ребус для сверхразумов: найдите на игровой площадке свечу за 5 секунд

05:15

Гороскоп по лунному календарю: что не следует делать 12 мая, чтобы не потерять достаток

04:45

Для чего опытные дачники собирают шишки: о проблемах с огородом можно забытьВидео

04:15

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти енота

03:55

Вместо ПВО - макеты, Путин "оголил" почти всю Россию - КоваленкоВидео

03:30

"Годами "отхаркивать": раскрыт худший сценарий переговоров с РФ в Турции

Реклама
01:43

"Тор-М2" не выдержал удара: как ВСУ уничтожили российский ЗРКВидео

01:30

Мама и папа ушли в отрыв: Меган Маркл показала жаркие поцелуи и объятия с мужем

00:45

Российский след в варшавском пожаре: Туск сделал громкое заявление

00:33

Ведутся интенсивные переговоры, скоро будет поворот в войне - The Economist

11 мая, воскресенье
23:47

Теневая схема Москвы: как нефть минует санкции

23:15

"Трясло" 4,6 баллов: в Одесской области ощутили землетрясение

22:45

Зеленский предупредил о последствиях отказа РФ от прекращения огня: подробности

22:43

"Уникальная" техника, которая никогда не окажется на фронте: как опозорился ПутинВидео

22:21

Путин потребует капитуляции Киева: СМИ о вероятном сценарии переговоров в Турции

22:09

В жару лучше забрать из машины: 10 вещей не стоит оставлять в салоне

21:49

Елена Мозговая показала троих дочерей от трех разных мужчин на одном фото

21:20

Прямые переговоры Зеленского с Путиным: Маркарова раскрыла позицию Киева

21:18

Парад лома: как Путин маскирует танковый кризис показухой на Красной площадимнение

20:55

Ольга Сумская "послала" подписчика после комментария про дочерей: "Провоцируете"

20:47

Как помыть мультипечь за несколько минут: копеечный лайфхакВидео

20:41

"Я лично буду ждать Путина в четверг в Турции": Зеленский сделал заявление

20:31

"Врежет" 5-градусный мороз: в каких регионах будут дожди и снег

20:21

Разведение сил на фронте: эксперт пояснил, что не так с предложением Келлога

19:43

Зачем Путину стоит согласиться на паузу: эксперт сделал прогноз

19:30

Переговоры с РФ в Стамбуле и реакция Украины: главные новости Украины (дайджест)

Реклама
19:25

Украина немедленно должна согласиться на переговоры с РФ в Турции - Трамп

19:25

Трамп может усилить давление на Киев: ВВС о вероятном ответе на ультиматум Путина

19:16

Доллар по 55 грн/доллар: НБУ удивил неутешительным прогнозом

18:49

Сбросили КАБ на село: последствия удара на Харьковщине

18:31

Во Франции назвали условие присоединения Европы к переговорам Украины с РФ

18:26

Венгрия увеличивает армию вдвое - пойдет ли Орбан на вторжение в Украину

18:21

Ziferblat в стильных костюмах "порвали" бирюзовую дорожку открытия Евровидения-2025

18:06

К вам придет счастье и здоровье: строгие приметы 12 мая

17:31

Рынок существенно затрясет: цены на любимый продукт украинцев могут "взлететь"

17:20

Путин может готовить замену Герасимову: в АТЕШ узнали о разборках в Кремле

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять