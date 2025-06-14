Дождались: цена на любимую ягоду украинцев рухнула

Вы узнаете:
- Почему резко снизились цены
- Сколько сейчас стоит килограмм
На радость украинским покупателям, цены на землянику садовую — одну из самых любимых ягод страны — резко пошли вниз.
Как сообщают аналитики проекта EastFruit, в начале июня на рынке усилилась тенденция к удешевлению клубники, и этому есть весомые причины.
Почему земляника подешевела?
Причина простая и сезонная: резкий рост предложения от местных хозяйств. Садовая земляника в изобилии поступает на рынки и прилавки по всей стране, а вот спрос на нее пока остается довольно сдержанным. Производителям приходится снижать цены, чтобы распродать урожай, ведь объемы поставок растут с каждым днем.
"Покупатели пока не спешат с закупками, а часть ягод не дотягивает до высоких стандартов качества," — комментируют ситуацию операторы рынка.
Насколько упала цена?
Еще в конце прошлой недели землянику продавали по 110–180 грн/кг (примерно $2,65–4,34/кг). Сейчас же средняя цена опустилась до 90–160 грн/кг ($2,17–3,85/кг). Это в среднем на 16% дешевле.
Однако даже после снижения, цена всё ещё на 64% выше, чем была в аналогичный период 2024 года. Причина — погодные условия, подорожание ресурсов и нестабильное качество урожая.
Что будет дальше?
Продавцы прогнозируют: цены могут упасть ещё сильнее уже на следующей неделе. Причина — всё то же перенасыщение рынка ягодой и проблемы с качеством части урожая. Сейчас на полках много некондиционной земляники, что также влияет на спрос.
Цены на продукты в Украине
Как ранее сообщал Главред, в Украине рекордно взлетят цены на базовый продукт. Среди причин подорожания - рост цен на все составляющие товара.
К тому же в Украине стремительно дорожает популярное мясо. К примеру, один килограмм говяжьего гуляша в июне в среднем стоит 346 гривен, в то время как месяц назад этот вид мяса стоил 340,60 гривны.
Кроме этого, в Украине резко изменились цены на яйца. Так, согласно официальным данным, с мая-2024 по май-2025 их стоимость увеличилась на 86%.
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