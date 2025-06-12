В 200 гривен не уложиться: в Украине стремительно дорожает популярное мясо

Сразу несколько разновидностей мяса поднялись в цене.

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Как изменились цены на мясо в Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Цена на говядину поднялась на более чем 15 гривен

Шашлык из свинины обойдется украинцам в почти 300 гривен

Куриное филе подорожало до 225 гривен за килограмм

С повышением цен в Украине некоторые категории продуктов стали роскошью для большой части населения. Среди них мясо, которое продолжает расти в стоимости. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин.

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Один килограмм говяжьего гуляша в июне в среднем стоит 346 гривен, в то время как месяц назад этот вид мяса стоил 340,60 гривны. Такая же ситуация с говяжьими ребрами, которые всего за месяц подорожали более чем на 15 гривен - за килограмм придется отдать 216,95 гривны против 200,88 гривен в мае.

Выросли цены и на свинину. Например, в этом месяце грудинка обойдется украинцам в 211,65 гривны, хотя в мае она стоила 210,96 гривны. Заметно подорожал и популярный в летний сезон шашлык из свинины. Средняя цена на него составляет 288,50 гривны, а в прошлом месяце он стоил 271,91 гривну.

Самое доступное в Украине мясо также подорожало. Килограмм куриного бедра в июне можно купить за 149,03 гривны, в то время как в мае оно стоило 126,68 гривны.

В то же время куриное филе в украинских супермаркетах поднялось в цене с 210,69 гривен до 225,70 гривен.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине подорожала рыба. В частности за один килограмм свежемороженой скумбрии в среднем придется отдать 219,05 гривны.

Ранее сообщалось, что яйца в Украине существенно подорожали, если оценивать за год. Так, согласно официальным данным, с мая-2024 по май-2025 их стоимость увеличилась на 86%.

Накануне стало известно, что Всеукраинская ассоциация пекарей (ВАП) предполагает, что хлеб может подорожать на 20% до конца 2025 года, однако это вряд ли подорвет бюджет украинской семьи.

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Что за ведомство Минфин? Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

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