Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

В Украине резко упала покупка наличных долларов и евро: что теперь скупают украинцы

Алёна Воронина
12 июня 2025, 11:07
2022
Чистый спрос на безналичную валюту среди украинцев снизился до минимального за 6 недель уровня.
В Украине резко упала покупка наличных долларов и евро: что теперь скупают украинцы
В Украине резко упала покупка наличных долларов и евро/ коллаж Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

  • В Украине упала покупка наличных долларов и евро
  • Чистый спрос на безналичную валюту снизился до минимального за 6 недель уровня
  • В то же время украинцы начали больше покупать безналичную иностранную валюту

Украинцы начали больше скупать безналичную иностранную валюту - прежде всего доллары и евро. За предыдущую неделю (2-8 июня) количество таких операций выросло в два раза - с 10 млн до 20 млн долларов в день (в эквиваленте).

Однако, как утверждают эксперты, пока не стоит говорить, что украинцы переориентируются с наличной на безналичную валюту, ведь такая тенденция может показывать статистику только в первые дни месяца. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

видео дня

Аналитик отметил, что, согласно данным Национального банка Украины, продажи валюты в целом выросли лишь на 5% - до 16 млн долларов (в эквиваленте).

По его словам, таким образом получается, что украинцы впервые за последние 4 месяца купили больше безналичной валюты, чем продали.

В то же время он отмечает, что ситуация с наличной валютой совсем другая. Чистый спрос на нее снизился до минимального за 6 недель уровня и составил 8 млн долларов в день.

"Такое впечатление, что часть наличных покупок перешла на межбанк. Однако новая неделя покажет, эти тенденции - прихоти статистики или изменение поведения", - подытожил Шевчишин.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс доллара США в Украине/ Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, гривна растет - евро и доллар начали резко падать. НБУ установил новый курс валют на четверг, 12 июня. Гривна внезапно усилила позиции относительно евро и доллара.

Также ранее экономист спрогнозировал курс гривны до конца 2025 года. Ситуация будет зависеть от нескольких важных факторов.

Напомним, ранее Главред рассказывал, как не "прогореть" на валютных курсах, когда вы покупаете доллары или евро. Для получения прибыли от обмена валют необходимо внимательно анализировать рынок и вовремя принимать решения.

Читайте также:

Кто такой Андрей Шевчишин

Андрей Шевчишин — украинский экономист, финансовый аналитик, эксперт фондового рынка и сельскохозяйственных активов, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex.

Родился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности Экономическая кибернетика. Выпустился в 1995 году.

Шевчишин работал с 2007 по 2012 год в ИГ ТАСК в должности руководителя аналитического департамента.

В 2011 году вошел в состав индексного комитета при Украинской бирже. В обязанности комитета входила оценка и расчет индексов для ценных бумаг и принятие решения по изменению списка бумаг, по которым оценивают индекс.

Начиная с 2012 года в течение трех лет Шевчишин занимал должность менеджера и аналитика в ООО ДТЭК.

Сейчас Шевчишин работает в организации Forex Club в должности руководителя отдела аналитики. Также он руководит аналитическим отделом в Libertex.

Шевчишин публикует свои прогнозы на порталах, посвященных рынку молочной продукции и агропромышленному сектору.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

доллар евро курс курс валют курс доллара Андрей Шевчишин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Удар по Московской области: ВСУ поразили важный российский завод, детали

Удар по Московской области: ВСУ поразили важный российский завод, детали

10:50Война
В Украине резко изменились цены на яйца: сколько теперь придется заплатить

В Украине резко изменились цены на яйца: сколько теперь придется заплатить

10:06Экономика
Потери России в войне превысили 1 миллион: в Генштабе поделились деталями

Потери России в войне превысили 1 миллион: в Генштабе поделились деталями

09:17Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине расширят возрастные рамки мобилизации - что изменится и кого призовут первыми

В Украине расширят возрастные рамки мобилизации - что изменится и кого призовут первыми

Дива, как мама: Максим Галкин восхитил красотой 11-летней дочери

Дива, как мама: Максим Галкин восхитил красотой 11-летней дочери

Предательница Ани Лорак отменила концерты в РФ - что случилось

Предательница Ани Лорак отменила концерты в РФ - что случилось

Карта Deep State онлайн за 12 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Одежда, которая притянет несчастье: что нельзя надевать 12 июня, приметы

Одежда, которая притянет несчастье: что нельзя надевать 12 июня, приметы

Последние новости

11:51

"Нужно дождаться смены власти": Огрызко назвал условие вступления Украины в НАТО

11:25

Санкции не панацея: дипломат объяснил, как заставить РФ сесть за стол переговоров

11:07

В Украине резко упала покупка наличных долларов и евро: что теперь скупают украинцы

10:50

Удар по Московской области: ВСУ поразили важный российский завод, деталиВидео

10:49

4 знака зодиака в июне получат предложение всей жизни

Россия обречена на поражение и распад, Украина никогда не вернется в орбиту Москвы – НовакРоссия обречена на поражение и распад, Украина никогда не вернется в орбиту Москвы – Новак
10:43

Китайский гороскоп на завтра 13 июня: Тиграм - трудные времена, Змеям - споры

10:42

Свитан сказал, грозят ли Украине "ночи 1000 дронов"

10:08

ВСУ могут заставить Путина сесть за стол переговоров, но есть нюанс - ISW

10:06

В Украине резко изменились цены на яйца: сколько теперь придется заплатить

Реклама
09:32

Рубио поздравил РФ с днем России и вспомнил об Украине

09:17

Потери России в войне превысили 1 миллион: в Генштабе поделились деталямиВидео

09:00

Путин жаждет продолжения войны: Огрызко - о том, как сломать хребет военной машине России

08:38

Зачем Путину переговоры с Украиной: Зеленский назвал неожиданную причину

08:25

Карта Deep State онлайн за 12 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:24

Наступление в Черниговской и Харьковской области: эксперт раскрыл замысел РФ

08:10

Как Путин ищет пути уничтожить Украинумнение

07:25

РФ ударила по Харькову: вспыхнули пожары, среди пострадавших - детиФотоВидео

07:10

Где собака на картинке: большинство людей не смогут ее найти

06:51

Зеленского пригласили на саммит G7: состоится ли встреча с Трампом

06:10

Как началось масштабное летнее наступление РФ?мнение

Реклама
05:50

Супериллюзия: найдите спрятанный спичечный коробок за 3 секунды

05:26

Как сделать из обычной рубашки трендовую всего за одну минуту - лайфхак

04:34

Как уснуть за считанные минуты: ученые рассказали о простом трюке с ногойВидео

04:00

Будут свежими и чистыми: эксперты призвали замочить шторы в одном средстве

03:20

Клубничное полнолуние дарит новое начало: судьба каких 2 знаков изменится навсегда

02:51

Нужно ли восстанавливать Донбасс: экономист спрогнозировал судьбу регионаВидео

02:12

Когда рождаются настоящие гении: 4 магические даты

01:30

Тяжелобольная Селин Дион дала жару в Лас-ВегасеВидео

01:19

Зеленский выступил с громким заявлением о ценности жизни украинцев: что сказал

00:28

Экономика Украины может обогнать российскую: в США назвали условие

11 июня, среда
23:41

"Друг" Путина пообещал помочь Украине: что известно

23:21

"Придется выбирать между плохим и очень плохим": Россию ждут серьезные проблемыВидео

23:03

Расставание Кэти Перри и Орландо Блума - инсайдеры раскрыли новые детали

22:56

РФ атаковала Киев новым реактивным дроном: известны его особенности

22:30

Вселенная готовит испытания: 3 знаков зодиака ждут серьезные перемены

22:03

После недавней госпитализации: Надя Дорофеева рассказала о своем состоянии

21:41

"Не хватает слов": умер основатель легендарной группы The Beach Boys

21:29

Стали известны реальные планы Путина на Одессу - Россия в Молдове не остановитсяВидео

21:26

Редкие и загадочные: найдены самые короткие фамилии в Украине

21:25

Будут ли выключать связь во время обстрелов: нардеп расставил все точки над "і"

Реклама
21:24

Дива, как мама: Максим Галкин восхитил красотой 11-летней дочери

20:37

Удар по кошельку: в Украине резко "подскочили" тарифы на коммуналку

20:26

Украина разрабатывает уникальное оружие для защиты энергетики - детали от Зеленского

20:17

Какие собаки самые спокойные: названы 10 "тихих" пород

20:16

Повысят ли с 1 июля штрафы за нарушение ПДД: четкий ответ полиции

19:50

Почему удар по Лавре или Софии стал исключительно вопросом временимнение

19:41

Захватить Одессу и выйти на границы других стран: Зеленский назвал "мишень" РФВидео

19:30

В одной из областей Украины ввели графики отключений света: в чем причина

19:20

Зеленский назвал главное условие настоящего мира в Украине

19:10

Кремль испытает НАТО на прочностьмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять