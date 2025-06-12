В Украине резко упала покупка наличных долларов и евро: что теперь скупают украинцы

Чистый спрос на безналичную валюту среди украинцев снизился до минимального за 6 недель уровня.

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В Украине резко упала покупка наличных долларов и евро/ коллаж Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

В Украине упала покупка наличных долларов и евро

Чистый спрос на безналичную валюту снизился до минимального за 6 недель уровня

В то же время украинцы начали больше покупать безналичную иностранную валюту

Украинцы начали больше скупать безналичную иностранную валюту - прежде всего доллары и евро. За предыдущую неделю (2-8 июня) количество таких операций выросло в два раза - с 10 млн до 20 млн долларов в день (в эквиваленте).

Однако, как утверждают эксперты, пока не стоит говорить, что украинцы переориентируются с наличной на безналичную валюту, ведь такая тенденция может показывать статистику только в первые дни месяца. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Аналитик отметил, что, согласно данным Национального банка Украины, продажи валюты в целом выросли лишь на 5% - до 16 млн долларов (в эквиваленте).

По его словам, таким образом получается, что украинцы впервые за последние 4 месяца купили больше безналичной валюты, чем продали.

В то же время он отмечает, что ситуация с наличной валютой совсем другая. Чистый спрос на нее снизился до минимального за 6 недель уровня и составил 8 млн долларов в день.

"Такое впечатление, что часть наличных покупок перешла на межбанк. Однако новая неделя покажет, эти тенденции - прихоти статистики или изменение поведения", - подытожил Шевчишин.

Как менялся курс доллара США в Украине/ Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, гривна растет - евро и доллар начали резко падать. НБУ установил новый курс валют на четверг, 12 июня. Гривна внезапно усилила позиции относительно евро и доллара.

Также ранее экономист спрогнозировал курс гривны до конца 2025 года. Ситуация будет зависеть от нескольких важных факторов.

Напомним, ранее Главред рассказывал, как не "прогореть" на валютных курсах, когда вы покупаете доллары или евро. Для получения прибыли от обмена валют необходимо внимательно анализировать рынок и вовремя принимать решения.

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Кто такой Андрей Шевчишин Андрей Шевчишин — украинский экономист, финансовый аналитик, эксперт фондового рынка и сельскохозяйственных активов, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex. Родился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности Экономическая кибернетика. Выпустился в 1995 году. Шевчишин работал с 2007 по 2012 год в ИГ ТАСК в должности руководителя аналитического департамента. В 2011 году вошел в состав индексного комитета при Украинской бирже. В обязанности комитета входила оценка и расчет индексов для ценных бумаг и принятие решения по изменению списка бумаг, по которым оценивают индекс. Начиная с 2012 года в течение трех лет Шевчишин занимал должность менеджера и аналитика в ООО ДТЭК. Сейчас Шевчишин работает в организации Forex Club в должности руководителя отдела аналитики. Также он руководит аналитическим отделом в Libertex. Шевчишин публикует свои прогнозы на порталах, посвященных рынку молочной продукции и агропромышленному сектору.

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