Украинцев может удивить: экономист спрогнозировал курс гривны до конца 2025 года

Что сказал Новак:
- Гривна до декабря 2025 года будет относительно стабильной
- НБУ удастся удержать курс благодаря международной поддержке
До конца 2025 года в Украине курс гривны по отношению к доллару будет достаточно стабильным. Об этом в чате на Главреде рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
По его словам, на это будет влиять несколько важных факторов. В частности идет речь об увеличении финансовой помощи Украине от международных партнеров.
Смотрите видео о том, что будет с курсом гривны в Украине:
"Практически все страны, которые поддерживают Украину (а это десятки стран мира) в своих государственных бюджетах предусмотрели помощь нашей стране. Получение финансовой помощи позволяет нашему правительству, с одной стороны, покрывать дефицит бюджета, каким бы он ни был, а с другой - НБУ благодаря внешней финансовой поддержке имеет возможность пополнять золотовалютные резервы, которые у нас сейчас рекордные - более 40 миллиардов долларов. Таких резервов Украина не имела даже в лучшие мирные годы", - пояснил экономист.
Все эти факторы и позволят держать гривну в стабильности, не опуская девальвации гривны, по крайней мере значительной.
Курс валют в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что по прогнозу директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько, начало июня можно ожидать с ровным курсом валюты с небольшими колебаниями.
Накануне сообщалось, что на этой неделе ожидаются ежедневные курсовые изменения доллара: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн.
Ранее стало известно, что Национальный банк Украины повысил курс доллара на вторник, 10 июня, после трех дней снижения подряд. Стоимость одного доллара США установлена на уровне 41,4919 грн.
Другие новости:
- Многих украинцев могут оштрафовать: какую регистрацию стоит проверить гражданам
- Повышение пенсий и зарплат в Украине будет: что запланировало правительство
- Пенсионерам в 9 областях Украины назначат дополнительные выплаты - детали
Кто такой Андрей Новак
Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук.
В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума украинского мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины.
В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины.
В 2011 году был избран проректором Европейского университета.
29 апреля 2012 года на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии.
6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред