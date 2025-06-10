Украинцев может удивить: экономист спрогнозировал курс гривны до конца 2025 года

Ситуация будет зависеть от нескольких важных факторов.

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Прогноз курса гривны в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Новак:

Гривна до декабря 2025 года будет относительно стабильной

НБУ удастся удержать курс благодаря международной поддержке

До конца 2025 года в Украине курс гривны по отношению к доллару будет достаточно стабильным. Об этом в чате на Главреде рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, на это будет влиять несколько важных факторов. В частности идет речь об увеличении финансовой помощи Украине от международных партнеров.

Смотрите видео о том, что будет с курсом гривны в Украине:

"Практически все страны, которые поддерживают Украину (а это десятки стран мира) в своих государственных бюджетах предусмотрели помощь нашей стране. Получение финансовой помощи позволяет нашему правительству, с одной стороны, покрывать дефицит бюджета, каким бы он ни был, а с другой - НБУ благодаря внешней финансовой поддержке имеет возможность пополнять золотовалютные резервы, которые у нас сейчас рекордные - более 40 миллиардов долларов. Таких резервов Украина не имела даже в лучшие мирные годы", - пояснил экономист.

Все эти факторы и позволят держать гривну в стабильности, не опуская девальвации гривны, по крайней мере значительной.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по прогнозу директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько, начало июня можно ожидать с ровным курсом валюты с небольшими колебаниями.

Накануне сообщалось, что на этой неделе ожидаются ежедневные курсовые изменения доллара: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн.

Курс доллара США / Инфографика: Главред

Ранее стало известно, что Национальный банк Украины повысил курс доллара на вторник, 10 июня, после трех дней снижения подряд. Стоимость одного доллара США установлена на уровне 41,4919 грн.

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Кто такой Андрей Новак Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума украинского мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году был избран проректором Европейского университета. 29 апреля 2012 года на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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