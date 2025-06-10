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Многих украинцев могут оштрафовать: какую регистрацию стоит проверить гражданам

Анна Косик
10 июня 2025, 13:44обновлено 10 июня, 14:20
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Административная ответственность грозит тем, у кого нет важной регистрации.
Деньги, действие
Сколько украинцам придется заплатить за отсутствие прописки / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Основное:

  • В Украине штрафуют людей за отсутствие обновленной прописки
  • Штраф за административное нарушение достаточно небольшой

У граждан Украины есть ряд важных документов, среди которых и прописка, о которой мало кто помнит. Но отсутствие этой регистрации может обернуться для украинцев штрафом.

В 5 статье Закона Украины "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине" говорится о том, что все, кто законно проживает на территории Украины должны в течение 30 дней после переезда на новое место жительства зарегистрировать его.

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Если забыть об этой обязанности, человека может ждать административная ответственность. Однако отметим, что по словам юриста Игоря Тетери в комментарии РБК-Украина, отсутствие прописки в Украине карается минимальным штрафом.

"Худшее, что может грозить лицу, проживающему без регистрации - штраф в размере 51 гривны. Если он снова совершит такое правонарушение в течение года после того, как он будет предупрежден", - пояснил он.

Штрафы для украинцев - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине ввели новые подходы к учету домашних животных. В частности в Киеве начали регистрировать через ЦПАУ собак. Если владельцы домашних любимцев не пройдут ее, их может ждать немалый штраф.

Ранее стало известно, что за несоблюдение стандартов пользования двухколесным транспортом, а именно самокатами, украинцам может грозить штраф в размере от 340 до 34 тысяч гривен.

Накануне сообщалось, что не все водители знают, что процедура мытья машины в неположенном месте в черте города может закончиться штрафом более тысячи гривен.

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Кто такой Игорь Тетеря?

Игорь Тетеря - украинский адвокат с многолетним стажем, который работал в ведущих юридических фирмах (Gentls, Everlegal), на крупных предприятиях и юрисконсультом в "Укрзализныце".

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