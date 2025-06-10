Многих украинцев могут оштрафовать: какую регистрацию стоит проверить гражданам

Административная ответственность грозит тем, у кого нет важной регистрации.

https://glavred.info/economics/mnogie-ukraincy-mogut-oshtrafovat-kakuyu-registraciyu-stoit-proverit-grazhdanam-10672175.html Ссылка скопирована

Сколько украинцам придется заплатить за отсутствие прописки / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Основное:

В Украине штрафуют людей за отсутствие обновленной прописки

Штраф за административное нарушение достаточно небольшой

У граждан Украины есть ряд важных документов, среди которых и прописка, о которой мало кто помнит. Но отсутствие этой регистрации может обернуться для украинцев штрафом.

В 5 статье Закона Украины "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине" говорится о том, что все, кто законно проживает на территории Украины должны в течение 30 дней после переезда на новое место жительства зарегистрировать его.

видео дня

Если забыть об этой обязанности, человека может ждать административная ответственность. Однако отметим, что по словам юриста Игоря Тетери в комментарии РБК-Украина, отсутствие прописки в Украине карается минимальным штрафом.

"Худшее, что может грозить лицу, проживающему без регистрации - штраф в размере 51 гривны. Если он снова совершит такое правонарушение в течение года после того, как он будет предупрежден", - пояснил он.

Штрафы для украинцев - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине ввели новые подходы к учету домашних животных. В частности в Киеве начали регистрировать через ЦПАУ собак. Если владельцы домашних любимцев не пройдут ее, их может ждать немалый штраф.

Ранее стало известно, что за несоблюдение стандартов пользования двухколесным транспортом, а именно самокатами, украинцам может грозить штраф в размере от 340 до 34 тысяч гривен.

Накануне сообщалось, что не все водители знают, что процедура мытья машины в неположенном месте в черте города может закончиться штрафом более тысячи гривен.

Другие новости:

Кто такой Игорь Тетеря? Игорь Тетеря - украинский адвокат с многолетним стажем, который работал в ведущих юридических фирмах (Gentls, Everlegal), на крупных предприятиях и юрисконсультом в "Укрзализныце".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред