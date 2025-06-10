Подорожают ли коммунальные услуги до конца года: эксперт четко ответил

По словам эксперта, рост коммунальных тарифов в Украине до конца года не прогнозируется, однако есть одно "но".

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Новак спрогнозировал, что будет с ценами в Украине на коммуналку / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

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Тарифы на коммунальные услуги в Украине не планируют повышать. Однако, российские обстрелы по энергетической инфраструктуре могут внести свои коррективы. Об этом рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак на сайте Главред.

Он отметил, что уже есть анонсы о том, что в следующем отопительном сезоне тарифы меняться не будут, однако, есть некоторые "но".

По его словам, тарифы на коммунальные услуги будут зависеть от развития ситуации на фронте и обстрелов. Ведь после успешной атаки СБУ на российские аэродромы в РФ обещают массовые бомбардировки Украины, в частности объектов энергетики.

"Если российские обстрелы нанесут существенный ущерб нашей энергосистеме, для ее восстановления (просто чтобы мы были со светом и теплом), понадобятся дополнительные средства, а эти расходы не были предусмотрены в бюджете-2025. Это означает, что нам придется или поднимать тарифы, или увеличивать государственный долг, чтобы профинансировать дополнительные расходы", - рассказал Новак.

Председатель Комитета экономистов отметил, что цены на коммунальные услуги будут зависеть от масштабных атак РФ на энергосистему Украины и какие последствия они могут иметь.

Новак добавил, что пока анонсов от правительства о повышении тарифов с определенной даты не было.

Что будет с ценами на коммунальные услуги в Украине до конца года - смотрите видео:

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Напомним, директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин заявил, что сейчас тарифы на тепло и горячую воду в Киеве остаются неизменными. Однако, после окончания войны, киевлянам стоит готовиться к увеличению счетов, в среднем, до 50 процентов.

Накануне эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук также предупредил, что в Украине до сих пор действует мораторий на повышение тарифов на холодную и горячую воду, но в ближайшем будущем это может измениться.

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Кто такой Андрей Новак Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума украинского мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году был избран проректором Европейского университета. 29 апреля 2012 года на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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