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Украинцам придется экономить на продуктах: Новак – о ценах, коммуналке и курсе гривны в 2025-м

Надежда Майная
10 июня 2025, 09:00
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Сбережения точно не стоит держать под подушкой или матрасом, заверил экономист и дал советы, куда украинцам лучше вкладывать деньги во время войны.
Повышение коммунальных тарифов в 2025-м не предвидится, но все может изменить одно обстоятельство – экономист
Украинцы будут вынуждены перейти на более дешевые товары, но сидеть на хлебе и воде не придется – Новак / Коллаж: Главред

На сайте Главред состоялся чат с главой Комитета экономистов Украины Андреем Новаком. Общаясь с читателями, он рассказал, что во втором полугодии 2025 года будет с ценами на продукты питания, коммунальными тарифами и курсом гривны, какие преимущества и недостатки имеет идея об отказе от гривны и переходе на евро, а также почему копейки должны уйти в небытие.

Представляем вторую часть стенограммы чата с Андреем Новаком.

Первую часть разговора с Андреем Новаком, где он рассказал, почему операция СБУ "Паутина" стала болезненным экономическим ударом по России, сколько способна воевать Россия, а также почему Путину в ближайшее время придется выбирать между плохим и очень плохим, читайте, перейдя по ссылке.

dim-dim: Что, по вашему прогнозу, к концу 2025 года будет с курсом гривны-доллара, на каком уровне он будет? Насколько может обвалиться гривна, если Украина или не будет иметь вообще финансовой поддержки партнеров, или эта помощь существенно сократится?

Андрей Новак: Финансовая помощь Украине не только не сократится, а станет больше, чем в предыдущие годы. Практически все страны, которые поддерживают Украину (а это десятки стран мира), в своих государственных бюджетах предусмотрели помощь нашей стране. Получение финансовой помощи позволяет нашему правительству, с одной стороны, покрывать дефицит бюджета, каким бы он ни был, а с другой – НБУ благодаря внешней финансовой поддержке имеет возможность пополнять золотовалютные резервы, которые у нас сейчас рекордные – более 40 миллиардов долларов. Таких резервов Украина не имела даже в лучшие мирные годы.

По словам экономиста, Украина имеет рекордные золотовалютные резервы, что позволяет сохранять стабильность гривны
Курс гривны до конца 2025 года должен быть стабильным, заверил Новак / Фото: УНИАН

Все это вместе позволяет поддерживать относительно стабильный курс гривны. Война наносит огромный экономический ущерб, но, даже несмотря на это, благодаря внешней поддержке курс можно держать на сегодняшнем уровне, не допуская девальвации гривны, по крайней мере, значительной.

serzh: В Нацбанке заявили, что в Украине может измениться основная валюта, что, вступая в ЕС, мы можем отказаться от гривны и перейти на евро. Что вы думаете об этом? Какие преимущества и недостатки такого шага для государства?

Андрей Новак: Преимущество заключается в том, что, входя в зону евро, мы обеспечим себе низкий уровень инфляции, потому что еврозона характеризуется низким уровнем инфляции. Но недостаток в том, что мы тогда не контролируем денежную массу, поскольку она выпускается Европейским центробанком. Конечно, будут важны условия, на которых мы будем входить и присутствовать в зоне евро.

Контроль над денежной массой важен, потому что наличие национальной денежной единицы является большим преимуществом для страны. Единственный нюанс – этим преимуществом надо уметь пользоваться. К сожалению, в Украине практически все годы после введения гривны в обращение почти все правительства и все руководства НБУ не умели пользоваться этим инструментом, и именно поэтому гривна за достаточно короткий период своего существования девальвировала с курса 1,7, с которым она вводилась в обращение, до сегодняшнего – более 40 гривен за доллар. Для периода менее 30 лет это очень серьезная девальвация денежной единицы. Это прямое следствие того, что у нас не умели пользоваться этим инструментом.

Потому есть дилемма: то ли, учитывая наш негативный опыт и наше неумение пользоваться собственными деньгами, зайти в зону другой валюты, например, евро, то ли изменить подходы в денежно-кредитной, налоговой и бюджетной политике и наконец научиться пользоваться этим инструментарием мастерски.

Смотрите видео, в котором экономист Андрей Новак рассказал, сколько сможет воевать Россия, что будет с ценами на продукты, коммуналкой и курсом гривны в Украине:

Отличный пример – Польша, которая политически в Евросоюзе, военно-политически в НАТО, но в зону евро не вошла и дальше достаточно успешно работает со злотым. Это дает возможность полякам достаточно высокими темпами поднимать уровень жизни своего населения, уровень зарплат и пенсий.

Поэтому мы либо меняем концепцию собственных денег, либо входим в зону евро, гораздо более твердой и безопасной денежной единицы.

Tom: В чем лучше хранить сбережения – в гривне, евро, долларе, покупать землю или недвижимость? Как лучше поступить? Стоит ли сейчас покупать доллар? Ваш совет?

Андрей Новак: Сбережения точно не стоит держать под подушкой или матрасом, потому что из-за инфляции просто теряется стоимость этих денег.

Все зависит от объема ваших сбережений. Если он значительный, то сейчас лучшее время покупать недвижимость и землю. Для недвижимости нужны большие суммы, для земельных участков на 5-6 соток – меньшие. Война в экономическом мире является форс-мажором самого высокого уровня. Во время войны в любой стране стоимость всех активов является минимальной. Недвижимость жилая, недвижимость промышленная, складские помещения, земельные участки различного назначения – все это сейчас в Украине имеет минимальную цену. Если вы купите какую-то недвижимость по такой цене, то, даже ничего не делая на этих объектах, после войны все равно они будут стоить дороже, причем их стоимость будет расти достаточно динамично.

Если у вас нет таких финансовых возможностей, значит, имеющиеся сбережения надо держать в банковской системе, а не под матрасом. Рекомендую делить общую сумму на три примерно равные части: гривна, доллар и евро. В гривнах вы будете иметь самые высокие проценты, а твердые валюты (доллар или евро) защитят вас от возможной девальвации гривны. Таким образом, вы минимизируете риски и ничего не проиграете при любом развитии курса гривны.

Экономист уверяет, что самым выгодным вложением средств во время войны является покупка земли и недвижимости
Война является лучшим временем, чтобы покупать недвижимость, отметил Новак / Фото: УНИАН

ginger: Какой смысл в отказе от копейки и переходе на шаг? Сколько будет стоить государству эта очередная псевдореформа? Может, у нас лучше "откажутся" от тенденции по обеднению населения и возьмут курс на повышение уровня доходов населения?

Андрей Новак: Я понимаю эту эмоцию, но эта инициатива не лишена смысла. Смысл перехода с копейки на шаг примерно такой, как в переходе с карбованца на гривну. Это – восстановление исторической традиции. Когда-то доля гривни действительно называлась шагом. Поэтому это будет окончательный отход в денежных формированиях от советских названий.

Сейчас, в условиях войны, это выглядит не совсем актуально. Также люди старшего поколения не понимают, зачем это вообще делать. Но для минимизации риска попадания Украины снова в орбиту России, нам надо максимально обрезать все пуповины по всем возможным направлениям: и по названиям населенных пунктов и улиц, и по памятникам и т.д.. Декоммунизацию и дерусификацию нужно проводить капитально, чтобы наше поколение отходило от сантиментов по отношению к Москве. А главное – чтобы у наших детей и внуков уже не было общих пуповин с российским народом ни по одному направлению. Чем быстрее мы разорвем все связи, тем лучше будет нам, даже с точки зрения национальной безопасности.

Тамара (Житомир): Что до конца года будет с тарифами на газ, свет, тепло, воду? Страшно представить, какие цифры мы будем видеть в платежках осенью-зимой.

Андрей Новак: С одной стороны, уже есть анонсы о том, что в следующем отопительном сезоне тарифы меняться не будут. Но с другой – все будет зависеть от развития ситуации на фронте и обстрелов. Ведь после успешной атаки СБУ на российские аэродромы в РФ обещают массовые бомбардировки Украины, в частности, объектов энергетики. Если российские обстрелы нанесут существенный ущерб нашей энергосистеме, для ее восстановления (просто чтобы мы были со светом и теплом), понадобятся дополнительные средства, а эти расходы не были предусмотрены в бюджете-2025. Это означает, что нам придется либо поднимать тарифы, либо увеличивать государственный долг, чтобы профинансировать дополнительные расходы. Поэтому многое зависит от того, будут ли массированные атаки на энергетическую систему Украины и какими будут их последствия.

А так, пока что анонсов от правительства о поднятии тарифов с определенной даты не было.

Российские обстрелы могут привести к росту тарифов, отметил экономист
По словам эксперта, рост коммунальных тарифов в Украине до конца года не предвидится, но есть одно "но" / Фото: УНИАН

Екатерина: Какие продукты питания, по вашему прогнозу, будут дорожать больше всего в ближайшее время? Социология показывает, что украинцы уже начали экономить на продуктах – а что дальше, перейдем на хлеб и воду?

Андрей Новак: Думаю, что до хлеба с водой ситуация не дойдет. Но сейчас действительно растут цены на фруктовую и овощную группу. Это в любом случае заставит большинство украинцев менять структуру потребления в пользу более дешевых товаров. Так происходит всегда, когда наблюдается инфляция. Когда темпы инфляции превышают темпы роста реальных доходов, выход один – менять структуру потребления в пользу более дешевых товаров.

Мы это уже проходили не раз, так происходит почти каждый год. К этому приспосабливаются и потребители, и производители. Сейчас не так часто встретишь молоко или кефир в упаковке 1 литр – чаще 850-900 гр. То есть производители, чтобы держать якобы неизменной цену, или чтобы она не росла слишком чрезмерно, прибегают к хитрости и немножко уменьшают объем продукции. Так же и с крупами, которые фасуют не по 1 кг, а по 900 гр.

Иначе действовать невозможно, когда темпы инфляции выше темпов роста доходов населения.

Главред: А что вы скажете по поводу первой части вопроса о том, какие продукты питания будут дорожать больше всего в ближайшее время?

Андрей Новак: Это будет зависеть, во-первых, от сезонного фактора и периода созревания тех или иных плодов, во-вторых, от того, чья это продукция – украинская или импортная, в-третьих, если речь будет идти об импорте, то – из каких стран, какая логистика и стоимость доставки. В-четвертых, безусловным фактором является уровень конкуренции. Сегодня у нас на рынке продуктов питания достаточно высокая конкуренция и между сетевом маркетами, и между более мелкими, а также остаются базары, то есть выбор есть у потребителя – можно выбрать продукты питания, исходя из имеющегося дохода.

Конечно, когда цены растут более высокими темпами, чем доходы, мы будем вынуждены больше внимания обращать на более дешевые товары.

По мнению Новака, украинцам придется выбирать более дешевые продукты питания
Украинцам не придется сидеть на хлебе и воде из-за роста цен на продукты питания, считает Новак / Коллаж: Главред

Михаил: Летом определенные продукты, например, овощи, яйца и молоко, дешевеют, что мы и видим. А что, по вашему прогнозу, будет с ценами на эти товары в осенне-зимний период, на сколько процентов цены прыгнут вверх?

Андрей Новак: Это будет зависеть от нескольких факторов.

  • Во-первых, цена на продукты будет зависеть от урожайности, то есть от объективного производства того или иного товара – и отечественного, и завезенного из других стран.
  • Во-вторых, цены на продукты будут зависеть от цен на горючее, потому что доставка – это часть себестоимости продукции.
  • В-третьих, на цены будет влиять наличие проблем в энергосистеме, потому что от этого зависит работа производственных и торговых предприятий.

То есть есть много факторов, которые могут менять цену каждого отдельного продукта. Может быть так, что один продукт будет дорожать высокими темпами, другой – дешеветь, а цена на третий не будет меняться. То есть по каждому продукту будет своя индивидуальная ситуация.

Костин Г.: Как вы относитесь к ограничению карточных переводов, целесообразно ли это, а тем более сейчас, во время войны?

Андрей Новак: По моему мнению, суммы, которые сейчас предложено ограничивать – 100 тысяч гривен в месяц, слишком малы, особенно если мы говорим о предпринимателях. А вот для большинства пенсионеров – это достаточная сумма, операции на большие суммы они не осуществляют, потому что уровень пенсий не позволяет.

Я считаю, что эти ограничения не ко времени, потому что у нас сейчас нет такой проблемы как отток денег из Украины, когда нужно было бы что-то ограничивать. Параллельно у нас происходит массовая диджитализация, и все больше операций являются видимыми для банковской системы и Налоговой службы Украины. Поэтому я не вижу смысла в ограничении месячного оборота между картами до 100 тысяч гривен.

Кроме того, есть переселенцы, которые часто пользуются помощью своих родственников, близких, благотворительных организаций и волонтеров. Например, если в результате российского обстрела люди остались без жилья или были ранены, и им срочно нужны деньги на восстановление или лечение, при сегодняшних ценах 100 тысяч гривен – это малая сумма.

Поэтому я считаю, что этот шаг был несвоевременным, и для него не было существенных экономических и финансовых причин.

Кто такой Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, который возглавляет до сих пор. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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