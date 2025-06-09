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Цены взлетели на 21%: популярные молочные продукты бьют все рекорды

Руслана Заклинская
9 июня 2025, 15:56
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Стоимость молочной продукции растет из-за стабильного спроса и ограниченного предложения.
Цены взлетели на 21%: популярные молочные продукты бьют все рекорды
Глобальный скачок цен на "молочку" / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • Индекс цен на молочную продукцию вырос до 153,5 пункта (+0,8% за месяц, +21,5% г/г)
  • Цены растут из-за стабильного спроса и ограниченного предложения
  • Сливочное масло держится на исторически высоких уровнях

В мае средний индекс цен на молочную продукцию достиг 153,5 пункта, что на 0,8% выше, чем в апреле, и на 21,5% больше, чем в мае 2024 года. Рост обусловлен стабильным спросом на отдельные виды молочной продукции и определенными ограничениями в ее производстве. Об этом сообщили в ФАО, пишет AgroTimes.

Международные цены на сливочное масло остаются на исторически высоких уровнях. Это обусловлено высоким спросом со стороны стран Азии и Ближнего Востока на фоне сокращения предложения молока в Австралии. В то же время снижение спроса на сливочное масло, произведенное в странах Европейского Союза, сдерживало дальнейший рост цен.

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По данным ФАО, сыр продолжил дорожать второй месяц подряд. Причиной стало сочетание устойчивого спроса со стороны сектора общественного питания в Восточной и Юго-Восточной Азии и снижение предложения в Европейском Союзе. Последнее связано с неблагоприятной погодой и вспышками болезней среди скота в начале года.

Также еще на 4% по сравнению с апрелем выросли цены на сухое цельное молоко. Главными факторами стали активные закупки со стороны Китая и ограниченное расширение предложения на мировом рынке.

Обезжиренное сухое молоко, наоборот, немного подешевело - на 0,2%. Несмотря на спрос со стороны стран Ближнего Востока и Северной Африки, достаточные объемы экспорта из регионов-производителей сливочного масла уравновесили рыночную ситуацию и давили на цену.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, с 30 мая по 6 июня 2025 года в Украине зафиксированы значительные ценовые колебания на овощи и фрукты. По данным EastFruit, больше всего подорожали черешня, редис, сладкий перец и ранний картофель. Зато существенно упали в цене кабачки, брокколи, капуста и зелень.

В мире тем временем наблюдалось снижение цен на сахар. В мае средний индекс цен на сахар уменьшился на 2,6% по сравнению с апрелем, что связано с сокращением спроса на фоне глобальной экономической неопределенности.

В Украине же ожидается рекордный рост цен на ржаной хлеб - до 40-50 гривен за буханку. Как сообщил директор Союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский, главной причиной является дефицит ржи.

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Что известно о ФАО?

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) - международная организация под патронатом ООН, которая действует как ведущее учреждение, занимающееся проблемами развития сельских регионов и сельскохозяйственного производства в системе ООН. Она направлена на уменьшение остроты проблемы бедности и голода в мире путем содействия развитию сельского хозяйства, улучшения питания и решения проблемы продовольственной безопасности, пишет Википедия.

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