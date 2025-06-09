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Доллар и евро стремительно полетели вниз: в Украине выставили новый курс валют

Руслана Заклинская
9 июня 2025, 12:12
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Курс американского доллара в украинских обменниках снизился вслед за динамикой межбанковского рынка.
Доллар и евро стремительно полетели вниз: в Украине выставили новый курс валют
В Украине снизился курс доллара и евро / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой наличный курс доллара в Украине 9 июня
  • Актуальный наличный курс евро наличными
  • Средние курсы покупки и продажи доллара и евро в банках и обменниках

В понедельник, 9 июня 2025 года, наличный курс доллара к гривне в украинских банках продолжил тенденцию к снижению. Также подешевел и евро.

Средний курс покупки доллара снизился на 5 копеек и составил 41,10 грн/долл., а средний курс продажи - 41,70 грн/долл. Это свидетельствует об относительной стабильности валютного рынка на фоне снижения спроса на наличную валюту.

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Евро также немного подешевел. Средний курс покупки европейской валюты составляет 47,00 грн/евро, а продажи - 47,70 грн/евро, что также на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

В валютных обменниках курс несколько отличается, свидетельствуют данные Минфина. Доллар США утром 9 июня можно приобрести в среднем за 41,41 грн, а продать - за 41,34 грн. Что касается евро, курс покупки в обменниках составляет 47,50 грн, а продажи - 47,65 грн.

На криптовалютном рынке зафиксирован новый рекорд. По состоянию на утро 9 июня курс Bitcoin к доллару составляет 105 680 долларов. В гривневом эквиваленте это 4 376 650 гривен за одну монету.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, в понедельник, 9 июня, официальный курс доллара в Украине снизился до 41,40 грн, гривня укрепилась на 7 копеек. Евро также подешевел - до 47,27 грн, что на 11 копеек меньше.

Также директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой заявил, что ситуация на валютном рынке будет спокойной. По его словам, хотя колебания валют продолжатся, они не будут нести серьезной угрозы.

Кроме этого, аналитики KIT Group в своем отчете отмечают, что в перспективе 2-4 месяцев возможен рост курса доллара до уровня 41,80-42,50 грн. Причинами для такого потенциального повышения могут стать: рост объемов импорта, повышение инфляции в Украине, или появление неблагоприятных сигналов относительно внешнего финансирования.

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