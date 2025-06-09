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Популярные овощи и фрукты дорожают - в Украине зафиксировано резкое изменение цен

Руслана Заклинская
9 июня 2025, 11:13
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В течение недели произошли заметные колебания цен на овощи, фрукты и зелень.
Популярные овощи и фрукты дорожают - в Украине зафиксировано резкое изменение цен
В Украине стремительно взлетели цены на овощи и фрукты / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • Больше всего подорожали черешня, редис, сладкий перец и ранний картофель
  • Больше всего подешевели кабачки, брокколи, капуста (пекинская, цветная) и зелень
  • В сегменте фруктов цены в основном выросли

В период с 30 мая по 6 июня в Украине наблюдалось ощутимое колебание цен на овощи и фрукты. Больше всего подорожали черешня, редис, сладкий перец и ранний картофель, а больше всего упали цены на кабачки, брокколи, капусту и зелень. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Среди овощей ощутимо подорожал картофель. Его стоимость выросла с 23-25 гривен за килограмм до 25-28 гривен. Особенно заметным стало повышение минимальной цены на ранний картофель - с 20 до 28 гривен за килограмм.

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В то же время значительно подешевела ранняя капуста. Если раньше она стоила от 20 до 27 гривен за килограмм, то теперь ее можно приобрести за 13-15 гривен.

Снижение стоимости также коснулось ранней свеклы. Ее цена упала с 50-55 до 40-45 гривен за килограмм. Зато несколько подорожала ранняя морковь - верхняя граница ее цены выросла с 55 до 60 гривен за килограмм. Похожая тенденция наблюдалась и с ранним луком: цена выросла с 30-35 до 35-40 гривен за килограмм.

Огурцы подешевели - их максимальная цена снизилась с 55 до 50 гривен за килограмм. В то же время подорожал сладкий перец - его верхняя граница стоимости выросла с 110 до 130 гривен за килограмм.

Среди капустных овощей наблюдалось существенное удешевление. Пекинская капуста теперь стоит от 25 до 35 гривен за килограмм, хотя раньше цена была в пределах 35-40 гривен. Цветная капуста также подешевела - с 50-55 до 30-40 гривен. Брокколи снизилась в цене еще значительнее - со 100-130 до 70-90 гривен за килограмм.

Кабачки также стали значительно дешевле. Неделей ранее они стоили 45-55 гривен, а сейчас - всего 20-25 гривен за килограмм. Редиска, наоборот, подорожала, ее цена поднялась с 22-25 до 25-50 гривен за килограмм.

Укроп также стал доступнее - его цена снизилась с 80-100 до 50-80 гривен. Уменьшилась и стоимость петрушки: нижняя граница упала со 170 до 150 гривен за килограмм.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на фрукты

Среди фруктов тоже произошли изменения. Груши стали немного дешевле - минимальная цена упала со 100 до 90 гривен за килограмм. Зато клубника подорожала и теперь ее цена составляет 120-180 гривен за килограмм, вместо предыдущих 110-180 гривен. Еще заметнее выросла цена на черешню - верхняя граница ее стоимости увеличилась с 200 до 300 гривен за килограмм.

Кроме того, на рынке появился новый сезонный фрукт - абрикосы. Их начали продавать по цене от 120 до 140 гривен за килограмм.

Популярные овощи и фрукты дорожают - в Украине зафиксировано резкое изменение цен
Как изменились цены на продукты за неделю / Фото: EastFruit

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, в мае 2025 года мировые цены на сахар снизились уже третий месяц подряд. По данным ФАО, средний индекс цен упал на 2,6% из-за сокращения спроса на фоне экономической неопределенности.

Также цены на ржаной хлеб в Украине могут вырасти до рекордных 40-50 грн за буханку из-за дефицита ржи, о чем сообщил директор Союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский. Причина - аграрии отказываются выращивать рожь из-за ее низкой урожайности, а в 2025-2026 годах возможно полное прекращение внутреннего производства.

Как сообщал Главред, в июне цены на яблоки в Украине существенно выросли - до 85-90 грн за килограмм, что дороже апельсинов и бананов. Например, сорт "Айдаред" стоит почти 90 грн/кг, тогда как в мае был вдвое дешевле. Импортные фрукты сейчас выглядят более доступными.

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EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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