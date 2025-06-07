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Цены взлетели на 13% за неделю: в Украине резко дорожает популярный продукт

Руслана Заклинская
7 июня 2025, 16:38
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Сезон продажи "старого" картофеля фактически завершился, предложение резко уменьшилось, а спрос остается высоким.
Цены взлетели на 13% за неделю: в Украине резко дорожает популярный продукт
Цены на картофель растут / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

  • В Украине растут цены на прошлогодний картофель
  • Цена на прошлогодний картофель сейчас колеблется от 18 до 28 грн/кг
  • Стоимость картофеля на 13% больше, чем в конце прошлой недели

В Украине растут цены на картофель урожая прошлого года. Причиной подорожания овоща стало общее сокращение предложения этой продукции на украинском рынке. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Сейчас цена на картофель прошлого урожая в Украине колеблется в пределах 18-28 грн за килограмм (примерно $0,43-0,68/кг). В среднем это на 13% больше, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Эксперты проекта отмечают, что сезон реализации "старого" овоща фактически завершился, что привело к резкому сокращению его предложения на рынке. В то же время спрос на картофель остается высоким, что усиливает давление на цены.

Кроме этого, сейчас прошлогодний картофель в Украине продается в среднем на 24% дороже, чем в тот же период прошлого года.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что касается нового урожая, то картофель уже поступил в продажу. Его цена в среднем на 24% выше, чем в этот же период прошлого года.

В сети АТБ картофель продают по 39,89 грн/кг, в Varus - по 39,90 грн/кг, а в Сильпо - от 50 грн за килограмм.

  • Цены на молодой картофель
    Цены на молодой картофель Фото: скриншот
  • Цены на молодой картофель
    Цены на молодой картофель Фото: скриншот
  • Цены на молодой картофель
    Цены на молодой картофель Фото: скриншот

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на украинском рынке снизились цены на тепличные огурцы из-за увеличения предложения овощей из летних теплиц. Сейчас огурцы продают по 30-55 грн/кг ($0,72-1,33), что на 21% дешевле, чем неделю назад.

Также в Украине начала расти цена на молочную продукцию, в частности на сливочное масло и сметану, сообщает портал Минфин. Больше всего подорожало сливочное масло: "Селянское" 72,5% - до 117,25 грн за 200 г (было 117,11 грн в мае), а "Яготинское" 73% - до 111,45 грн (было 104,81 грн).

Кроме этого, с началом лета украинцы обращают внимание на сезонные ягоды, однако цены остаются высокими. Клубника и черешня немного дешевеют, а малина остается очень дорогой из-за сложности сбора, обработки и логистики.

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