Стоимость выросла почти до 120 гривен: в Украине переписали цены на продукты

Наблюдается подорожание по сравнению с майскими показателями.

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Цены на молочные продукты в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Кратко:

В Украине дорожает сливочное масло и сметана

Цены на некоторые виды сливочного масла поднялись почти на 7 гривен

В Украине начала дорожать молочная продукция. В частности, заметно подскочили цены на сливочное масло и сметану. Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.

Так, наиболее заметные изменения цен зафиксированы для сливочного масла, где наблюдается подорожание по сравнению с майскими показателями.

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Отмечается, что сливочное масло "Селянское" 72,5% подорожало в среднем на несколько копеек - до 117,25 грн за 200-граммовую пачку, тогда как в мае его можно было приобрести за 117,11 грн.

Кроме того, масло "Яготинское" 73% также подорожало - с 104,81 грн в мае до 111,45 грн в июне за аналогичную упаковку.

В то же время, сметана "Президент" 15% показала незначительный рост цены - с 54,16 грн за 350-граммовую упаковку в мае до 54,49 грн в июне.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, на украинском рынке снова произошло снижение цен на тепличные огурцы. На сегодняшний день основные продажи огурца украинские тепличные комбинаты осуществляют в диапазоне 30-55 грн/кг.

Также в Украине продолжают расти цены на хлеб. Так, до конца лета 2025 года хлеб пшеничный из муки высшего сорта может подорожать до 58,5 грн/кг (+4,4 %), а из муки первого сорта - до 47,1 грн/кг (+4,5 %).

В то же время, в Украине продолжают стремительно снижаться цены на капусту нового урожая. Тенденция снижения цен в данном сегменте связана с сезонным увеличением предложения продукции из местных хозяйств.

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