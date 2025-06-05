Тариф вырастет: украинский мобильный оператор поднимет стоимость услуг с 11 июня

Кратко:
- Мобильный оператор меняет стоимость некоторых услуг
- Ряд услуг подорожают с 11 июня
Мобильный оператор lifecell с 11 июня повысит стоимость базовых тарифов на осуществление международных звонков и SMS. В частности, стоимость одного международного SMS будет увеличена сразу вдвое - с 5 до 10 грн.
Также будет изменена стоимость международных звонков в ряд стран. Об этом сообщили в самом lifecell.
Отмечается, что с 11 июня 1 минута звонка в Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву и Словению будет стоить 30 гривен. Стоит отметить, что по состоянию на сейчас (то есть еще пока по старым ценам) звонки в Болгарию, Эстонию, Латвию и Литву стоят по 35 грн за 5 минут, а для того, чтобы позвонить в Словению, по состоянию на сейчас нужно платить 45 грн за 5 минут.
Кроме этого, произойдет еще одно изменение - срок действия начисленного пакета минут будет составлять 2 дня, а не 3 дня, как было раньше.
Чтобы узнать детали своего тарифного плана, абоненты lifecell могут набрать на своем телефоне комбинацию *141#. По такой комбинации можно провести перезаказ пакета услуг по тарифному плану, а также получить информацию об изменении тарифного плана и предложениях для роуминга.
Если вы хотите перезаказать пакет услуг по тарифу для себя или другого абонента lifecell, нужно набрать комбинацию *700#.
Стоимость мобильной связи в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, известный оператор ввел новую услугу - звонки бесплатно без денег на счету. Это особенно удобно для тех, кто не пополняет баланс регулярно или может оказаться без возможности сделать это в нужный момент.
Также ранее сообщалось, что Киевстар меняет условия - стало известно, какие пакеты и когда затронет обновление тарифов. Изменения ожидают владельцев четырех популярных тарифов.
Известный оператор отключает услугу - что перестанет работать уже с 24 июня. Связь меняется - оператор стремится обеспечить более высокую скорость и стабильность мобильного интернета.
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Что известно о lifecell?
Lifecell – оператор, который предоставляет мобильную связь и высокоскоростной Интернет в Украине и ряде других стран. Компания предлагает тарифы для мобильных телефонов и смартфонов.
Lifecell работает над внедрением информационных технологий, цифровых сервисов, умных технологий и предоставляет сервисы Big Data, говорится на сайте компании.
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