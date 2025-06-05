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Тариф вырастет: украинский мобильный оператор поднимет стоимость услуг с 11 июня

Алёна Воронина
5 июня 2025, 10:14
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У одного из мобильных операторов с 11 июня подорожает ряд услуг.
Девушка, мобильный телефон
Украинский мобильный оператор поднимет стоимость услуг с 11 июня/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Кратко:

  • Мобильный оператор меняет стоимость некоторых услуг
  • Ряд услуг подорожают с 11 июня

Мобильный оператор lifecell с 11 июня повысит стоимость базовых тарифов на осуществление международных звонков и SMS. В частности, стоимость одного международного SMS будет увеличена сразу вдвое - с 5 до 10 грн.

Также будет изменена стоимость международных звонков в ряд стран. Об этом сообщили в самом lifecell.

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Отмечается, что с 11 июня 1 минута звонка в Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву и Словению будет стоить 30 гривен. Стоит отметить, что по состоянию на сейчас (то есть еще пока по старым ценам) звонки в Болгарию, Эстонию, Латвию и Литву стоят по 35 грн за 5 минут, а для того, чтобы позвонить в Словению, по состоянию на сейчас нужно платить 45 грн за 5 минут.

Кроме этого, произойдет еще одно изменение - срок действия начисленного пакета минут будет составлять 2 дня, а не 3 дня, как было раньше.

Чтобы узнать детали своего тарифного плана, абоненты lifecell могут набрать на своем телефоне комбинацию *141#. По такой комбинации можно провести перезаказ пакета услуг по тарифному плану, а также получить информацию об изменении тарифного плана и предложениях для роуминга.

Если вы хотите перезаказать пакет услуг по тарифу для себя или другого абонента lifecell, нужно набрать комбинацию *700#.

Стоимость мобильной связи в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, известный оператор ввел новую услугу - звонки бесплатно без денег на счету. Это особенно удобно для тех, кто не пополняет баланс регулярно или может оказаться без возможности сделать это в нужный момент.

Также ранее сообщалось, что Киевстар меняет условия - стало известно, какие пакеты и когда затронет обновление тарифов. Изменения ожидают владельцев четырех популярных тарифов.

Известный оператор отключает услугу - что перестанет работать уже с 24 июня. Связь меняется - оператор стремится обеспечить более высокую скорость и стабильность мобильного интернета.

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Что известно о lifecell?

Lifecell – оператор, который предоставляет мобильную связь и высокоскоростной Интернет в Украине и ряде других стран. Компания предлагает тарифы для мобильных телефонов и смартфонов.

Lifecell работает над внедрением информационных технологий, цифровых сервисов, умных технологий и предоставляет сервисы Big Data, говорится на сайте компании.

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