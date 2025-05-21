Известный оператор отключает услугу: что перестанет работать уже с 24 июня

Связь меняется – оператор стремится обеспечить более высокую скорость и стабильность мобильного интернета.

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Киевстар завершает обновление сети / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Киевстар переводит мобильный интернет в Киеве на 4G



После 24 июня технология 3G прекратит работать

С 24 июня жители Киева столкнутся с технологическим изменением: мобильный оператор Киевстар прекращает поддержку сети 3G в столице. Вместо нее будет работать более современная технология 4G. Отказ от 3G состоится после полуночи, об этом сообщили в PMG.

Этот шаг компания реализует постепенно - ранее аналогичные изменения были внедрены в Закарпатской и Полтавской областях. А теперь уже очередь дошла до Киева.

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Как подключить 4G в Киеве?

Чтобы продолжить пользоваться мобильным интернетом, абонентам нужно лишь активировать 4G на своих устройствах. Если SIM-карта не поддерживает эту технологию, ее можно бесплатно обменять на современную USIM - сохранение номера гарантируется. Услуга доступна в фирменных точках обслуживания.

Что такое 4G и чем отличается от 3G?

Мобильная связь эволюционировала от 2G до 3G, а теперь и до 4G (LTE). Отличие заметно: с 3G уже можно было совершать видеозвонки и смотреть онлайн-видео, но 4G обеспечивает еще большую скорость и стабильность соединения.

В Киевстар отметили, что новая технология не меняет стоимость услуг - тарифы на 4G остаются такими же, как и на 3G. Самый дешевый безлимитный интернет стартует от 220 гривен в месяц. Также есть льготные тарифы для пенсионеров и лиц с инвалидностью.

Мобильная связь в Украине - последние новости

Главред писал, что в 2024 году оператор lifecell изменил стоимость своих услуг, повысив цены на некоторые тарифные планы. Такое решение объяснили необходимостью обновления условий.

Ранее "Киевстар" также сообщил о подорожании тарифов. Тем не менее, они пообещали добавить новые услуги и бонусы для своих клиентов.

Также, появилась информация о специальных выгодных тарифах для пенсионеров от различных мобильных операторов.

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Что известно о Киевстар? ЧАО "Киевстар" - телекоммуникационная компания в Украине, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G в Украине. 12 декабря 2023 года из-за сбоя у пользователей Kyivstar исчезла мобильная связь и интернет. Компания назвала причиной сбоя мощную кибератаку. В Службе безопасности Украины сообщили, что открыли уголовное производство по факту кибератаки на оператор мобильной связи "Киевстар".

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