Пенсионерам начислят надбавки: кто получит дополнительные 570 грн ежемесячно

Ключевое:
- Пенсионеры могут получить дополнительную ежемесячную доплату к пенсии
- Размер доплаты составляет от 300 до 570 гривен и зависит от возраста
- Право на доплату имеют украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет
В Украине отдельные категории пенсионеров могут ежемесячно получать дополнительные средства к своей пенсии - сумма надбавки колеблется от 300 до 570 гривен. Об этом информирует Пенсионный фонд Украины.
Такие доплаты предусмотрены для людей определенного возраста и тех, кто имеет полный страховой стаж. В частности, пенсионеры, которым исполнилось 70 лет, имеют право на ежемесячную возрастную надбавку к своей пенсии.
Сумма доплаты определяется в соответствии с возрастной категорией:
- 300 грн - с 70 лет;
- 456 грн - с 75 лет;
- 570 грн - с 80 лет.
Однако эти выплаты предоставляются только при условии, что общий размер ежемесячной пенсии не превышает 10 340 грн. Если пенсионная выплата выше - надбавка не предусмотрена.
В случае, когда пенсионер уже получает надбавку в размере 300 грн (возрастная категория 70-74 года), по достижении 75 лет он получит не полную новую сумму в 456 грн, а лишь разницу между новым и предыдущим размером - то есть 156 грн.
Это позволяет постепенно увеличивать выплаты, учитывая возраст получателя.
Пенсии в Украине - последние новости
Как сообщал Главред недавно, работающим пенсионерам пересчитают пенсии. Так, пожилые люди смогут получить более высокую пенсию, если имеют достаточный страховой стаж.
Также рассказывалось, что пенсионеры из 9 областей получат значительную доплату. Стоит указать, что никаких заявлений для этого не нужно - выплаты осуществляются автоматически на банковский счет или через Укрпочту.
В то же время специалисты рассказали, что некоторые категории пенсионеров могут получить дополнительные средства к своим пенсионным выплатам. На доплаты украинцы будут рассчитывать уже в июне 2025 года.
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Пенсионный фонд Украины (ПФУ)
Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины
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