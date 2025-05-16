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Пенсии пересчитают работающим пенсионерам: кто имеет право и что для этого нужно

Руслан Иваненко
16 мая 2025, 19:40
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Работающие пенсионеры смогут получить более высокую пенсию, если имеют достаточный страховой стаж.
Деньги, пенсия, очередь
Работающие пенсионеры смогут получить более высокую пенсию / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Кому увеличат пенсию без обращения
  • Что учтет ПФУ во время перерасчета

Пенсионеры, которые после выхода на пенсию продолжают официально работать, имеют право на перерасчет пенсии каждые два года. Это касается случаев, когда за них уплачен единый социальный взнос.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, индексация может происходить как по обращению пенсионера, так и автоматически - с 1 апреля.

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Право на автоматический перерасчет определяется на основе дополнительного страхового стажа, приобретенного до февраля текущего года. Обращаться в органы ПФУ для этого не нужно - процесс происходит в автоматизированном режиме.

"При этом работающим пенсионерам, которые получают пенсию за выслугу лет, такой перерасчет будет проведен в случае, если они достигли пенсионного возраста", - говорится в сообщении ПФУ.

Кроме того, если работающий пенсионер приобрел необходимый стаж для начисления минимальной пенсии (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), он может подать заявление на перерасчет в любое время - независимо от даты предыдущего перерасчета.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

В таком случае учитывается также заработная плата, с которой ранее была назначена или пересчитана пенсия.

Выплаты пенсий в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Министерство социальной политики Украины установило новый предел для максимального размера пенсионных выплат. Отмечается, что часть пенсий, которая превышает сумму в 23 610 гривен, будет ограничиваться путем применения специальных коэффициентов.

В то же время, некоторые группы пожилых граждан Украины имеют возможность получить дополнительные средства к своим пенсионным выплатам. Эксперты разъяснили, какие именно категории пенсионеров могут рассчитывать на повышение пенсионных выплат в июне 2025 года.

Однако, существует вероятность того, что некоторые другие украинские пенсионеры могут временно потерять право на получение пенсионных выплат. В материале объясняется, при каких именно обстоятельствах выплата пенсий в Украине может быть приостановлена на определенный период времени.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

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