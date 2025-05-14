Украинцы могут получить помощь в размере более 10 тысяч гривен - детали

Опубликован список людей, которые могут получить помощь.

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Денежная помощь от ООН / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Кратко:

Украинцы могут получить помощь от ООН

Размер помощи базируется на сумме минимальной потребительской корзины

Граждане Украины могут получить денежную помощь от благотворительного фонда "Право на защиту" и Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Средства предусмотрены тем, кто эвакуировался из опасных районов, пострадал из-за обстрелов или имеет поврежденное жилье. Об этом сообщают представители УВКБ ООН в Telegram.

Известно, что выплаты смогут получить граждане, которые в течение последних 30 дней с момента обращения:

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получили ранения от обстрелов;

жилье повреждено от вражеских атак;

жилье полностью непригодно для проживания из-за военных действий;

домохозяйство потеряло доход из-за войны;

эвакуировались из опасных общин;

потеряли члена домохозяйства;

кто-то в семье нуждается в лечении из-за полученного ущерба от обстрелов.

Стоит заметить, что каждый гражданин сможет получить по 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн на человека за три месяца). Размер помощи базируется на сумме минимальной потребительской корзины.

Помощь украинцам - что известно

Как сообщал Главред, жители пяти украинских областей, находящихся вблизи зоны боевых действий, могут получить финансовую поддержку от правительства Эстонии. Программа продлится три месяца и предусматривает выплаты для уязвимых категорий населения из Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей.

Чешская гуманитарная организация People in need открыла новую программу помощи уязвимым категориям украинцев во время войны в рамках которой выплаты могут держать жители Харькова и прифронтовых общин области.

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Что известно об ООН? Организация Объединенных Наций (ООН) - глобальная международная организация, основанная в 1945 году. Декларируемой целью деятельности организации является поддержание и укрепление мира и международной безопасности, развитие сотрудничества между государствами мира. Штаб-квартира размещается в Нью-Йорке. Организация имеет офисы в Женеве, Вене, Найроби и Гааге, пишет Википедия.

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