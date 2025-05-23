Важный шаг для Украины: G7 запрещает выгоду странам, поддерживающим Россию

Международные компании получат возможность предоставлять страховые услуги в Украине в ближайшее время.

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Восстановление Украины под пристальным контролем G7 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Фото: president.gov.ua

О главном:

G7 подчеркивает важность частного сектора в восстановлении Украины

Отмена запрета на страховые услуги станет одним из приоритетов G7

Поддержка Украины со стороны G7 будет оставаться сильной и последовательной

Россия и страны, которые поддерживают ее военную агрессию, не смогут получить выгоду от масштабного восстановления Украины. Об этом говорится в совместном коммюнике группы G7.

"Мы согласились работать совместно с Украиной, чтобы убедиться, что ни одно государство или организация, или же организации из тех государств, которые финансировали и обеспечивали российскую военную машину, не смогут получать прибыль от восстановления Украины", - говорится в заявлении. видео дня

В G7 также подчеркнули, что ключевой составляющей восстановления страны станет привлечение частного сектора. В рамках этого "Большая семерка" намерена способствовать укреплению доверия инвесторов через двух- и многосторонние инициативы.

Одним из приоритетов является скорейшая отмена полного запрета на предоставление страховых услуг международными компаниями в Украине.

"Мы продолжим координировать поддержку и способствовать раннему восстановлению и восстановлению Украины, в частности во время Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10-11 июля в Риме", - отмечают в G7.

Как сообщил Клингбайл в кулуарах встречи "Большой семерки" в Канаде, "стало понятно, что в формате G7 поддержка останется неизменной, и что Украина может рассчитывать на сильную солидарность и существенную поддержку со стороны стран G7".

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Напомним, как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп после разговора с лидером РФ Владимиром Путиным сказал, что США не будут участвовать в мирных переговорах и не будут вводить санкции против РФ.

Кроме того, Франция планирует направить доходы от замороженных российских активов на поддержку самоходных артиллерийских установок CAESAR, переданных Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро во время встречи руководителей МИД стран Евросоюза.

Также Европейский Союз прекращает действие механизма "торгового безвиза" с Украиной, который завершится 5 июня. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в комментарии для RMF24.

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Что такое G7? G7 (Group of Seven - "Группа семи") - неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. Саммиты G7 проходят ежегодно по очереди в каждом из государств-членов. G7 не является международной организацией, она не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата, передает Википедия. Решение "семерки" не имеют обязательной силы. Как правило, речь идет о фиксации намерения сторон придерживаться согласованной линии или о рекомендации другим участникам международной жизни применять определенные подходы в решении тех или иных вопросов. Поскольку G7 не имеет устава, официально принять статус члена этой институции невозможно. С 1997 года в составе клуба участвовала Россия, в связи с чем объединение получило название "Большая восьмерка" (G8). Однако после аннексии Крыма в 2014 году клуб снова стал собираться без России в формате G7.

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