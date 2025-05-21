Ватикан открывает двери для мира: как Папа Лев XIV планирует остановить войну в Украине

Вкратце:
- Папа Лев XIV предложил Ватикан для переговоров Украины и России
- Мелони отметила готовность Папы поддержать мирные переговоры и координацию с партнерами
Папа Римский Лев XIV выразил готовность провести в Ватикане новый раунд переговоров между представителями Украины и России с целью прекращения войны. Об этом сообщает Reuters.
О намерении принять стороны для переговоров понтифик сообщил премьер-министру Италии Джорджии Мелони во время телефонного разговора, состоявшегося во вторник, 20 мая.
"Найдя у Святейшего Отца подтверждение готовности принять следующие переговоры между сторонами в Ватикане, премьер-министр выразила глубокую благодарность (понтифику) за его неизменную приверженность миру", - говорится в заявлении итальянского правительства.
Ранее, после телефонного разговора 19 мая между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, в офисе Мелони отметили, что она поддерживает позицию американского политика относительно заинтересованности Льва XVII в проведении переговоров, однако Ватикан не подтвердил эту информацию.
Также Мелони сообщила, что вела переговоры с другими европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским относительно дальнейших шагов.
"Договорено поддерживать тесную координацию между партнерами с целью нового раунда переговоров, направленных на прекращение огня и мирное соглашение в Украине", - информирует Офис премьера Италии.
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Как писал Главред, президент США Дональд Трамп охарактеризовал свой телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным 19 мая как результативный, отметив, что во время беседы был достигнут "определенный прогресс". Он также выразил мнение, что Путин якобы заинтересован в мирном решении конфликта с Украиной.
Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет обсуждение с международными партнерами относительно потенциальных прямых переговоров с Российской Федерацией.
Также двухпартийная группа сенаторов США внесла резолюцию, которая требует возвращения всех похищенных украинских детей до заключения любого мирного соглашения по войне России против Украины.
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