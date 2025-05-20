Торговый безвиз с Украиной заканчивается: Дональд Туск назвал дату

Правительство Польши восстанавливает контроль на границе, чтобы поддержать фермеров в сложной экономической ситуации.

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Польское правительство восстанавливает контроль на границе / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Кратко:

Евросоюз прекращает торговый безвиз с Украиной с 5 июня

Польша инициировала отмену механизма

Европейский Союз прекращает действие механизма "торгового безвиза" с Украиной, который завершится 5 июня. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в комментарии для RMF24.

Туск рассказал, что сразу после вступления в должность начал кампанию с целью убедить ЕС отменить механизм автономных торговых мер (ATM), который способствовал либерализации торговли с Украиной.

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По его словам, польское правительство поддерживает Украину в войне с Россией, но это не должно вредить интересам польских производителей, в частности фермеров.

"И мы этого добились - с 5 июня такого механизма не будет. Мы возвращаемся к ситуации, которая была до войны, в плане правил на границе", - заявил Туск.

Он также подчеркнул, что польское правительство будет отстаивать экономические интересы страны, даже если они будут противоречить украинским.

"У меня нет проблем с этим, потому что никто не скажет мне, что я антиукраинец, когда речь идет об украинско-российской войне", - подчеркнул премьер Польши.

Напомним, в прошлом году польские фермеры из-за "торгового безвиза" с Украиной проводили масштабные протесты и блокировали границу.

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Как сообщал Главред, 10 мая лидеры "коалиции желающих" - президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер - посетили Киев и поставили России ультиматум: либо Москва соглашается на прекращение огня на 30 дней, либо ее ждут новые санкции. Позиция была согласована с США.

Накануне стало известно, что украинские беженцы с годами теряют желание возвращаться в Украину даже после окончания войны в будущем. Тревожные тенденции фиксирует новый опрос, проведенный в Польше.

Кроме того, Франция планирует направить доходы от замороженных российских активов на поддержку самоходных артиллерийских установок CAESAR, переданных Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро во время встречи глав МИД стран Евросоюза.

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Кто такой Дональд Туск? Дональд Францишек Туск (род.22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023),Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

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