Угроза из Петербурга: Медведев сделал заявление о мирных переговорах РФ и Украины

Читайте в материале:
- Почему Медведев снова говорит о капитуляции Украины
- Какие условия РФ называет "реалиями на земле"
- Чем не угодила Москве идея миротворцев
Бывший президент РФ и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина может оказаться на пути к "безоговорочной капитуляции", если не согласится на мирные переговоры. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на его выступление на Петербургском международном юридическом форуме.
"Готовы к переговорам без предварительных условий, но с учетом реалий на земле и тех предложений, которые формулировались. И такие переговоры могут позволить найти мир. Но нужно помнить, что для киевского режима есть и другой путь, о котором тоже неоднократно говорилось. Это путь к безоговорочной капитуляции. Такая формула мира в международном праве тоже существует. Если сказать прямо, многим в нашей стране она нравится гораздо больше", - сказал Медведев.видео дня
Он также заявил, что в Украине якобы "нет лиц, уполномоченных на заключение мирного договора", и вновь повторил, что Киев может сохранить государственность только в случае принятия российских условий прекращения огня.
"В нынешней ситуации с Украиной нужен мир, а не перемирие", - добавил Медведев.
Кроме того, он раскритиковал идею введения миротворческих сил на территорию Украины, заявив, что инициаторы из так называемой "Коалиции желающих" якобы "преследуют далеко не мирные цели".
Прекращение огня в Украине - новости по теме
Как сообщал Главред, ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным. Организация встречи двух президентов требует определенной работы, убежден Рубио.
Кроме того, бывший президент России и нынешний заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на инициативу Украины и ее союзников по 30-дневному прекращению огня на своей странице в соцсети X.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Трамп поговорил с Зеленским. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом перед беседой Владимира Путина и Трампа.
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Кто такой Дмитрий Медведев?
Дмитрий Медведев - президент России 2008-2012 годов, с 2020 года - заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия.
Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Под санкционными списками Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии.
С октября 2022 года находится в розыске СБУ по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
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