'Засуньте мирные планы...': Медведев грубо отреагировал на предложение о перемирии

Медведев возмутился инициативой о 30-дневном прекращении огня и выразил пренебрежение к западным лидерам.

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Медведев в гневной форме отверг предложения "Коалиции желающих" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, x.com/MedvedevRussiaE

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Встреча "Коалиции желающих" в Киеве вызвала резкую реакцию со стороны России

Дмитрий Медведев грубо высказался о лидерах Франции, Германии, Великобритании и Польши видео дня

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не боится новых санкций

Встреча "Коалиции желающих", состоявшаяся в Киеве с участием лидеров Украины, Франции, Германии, Великобритании и Польши, вызвала резкую реакцию Москвы. Бывший президент России и нынешний заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на инициативу Украины и ее союзников по 30-дневному прекращению огня на своей странице в соцсети X.

Медведев выразил пренебрежение к президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Фридриху Мерцу, премьеру Британии Киру Стармеру и польскому премьеру Дональду Туску.

По словам заместителя председателя Совета безопасности России, лидеры стран должны были обсуждать мир в Киеве, а "вместо этого они выпаливают угрозы в адрес России". Во время своей гневной терады Медведев предложил им "засунуть мирные планы в свои пангендерные (нецензур. - ред.)".

Параллельно с этим пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не боится новых санкций. По его словам, РФ "привыкла к подобным мерам давления" и якобы знает, как минимизировать их последствия.

Прекращение огня в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении начать полное и безусловное прекращение огня между Украиной и Россией уже с понедельника, 12 мая. Перемирие должно длиться не менее 30 дней и охватывать все сферы - сушу, воздушное пространство и море.

Тем временем лидеры Франции и Великобритании - Эммануэль Макрон и Кир Стармер - выступили с совместным заявлением, в котором пригрозили России новыми санкциями в случае отказа от прекращения огня. Они также подчеркнули, что вместе с США готовы усилить военную и финансовую поддержку Украины.

Кроме того, Вашингтон, Брюссель и Киев подготовили документ с 22 пунктами, направленными на прекращение войны. Среди ключевых предложений - 30-дневное перемирие и отказ США от активного продвижения заявки Украины в НАТО. Ожидается, что этот документ передаст Владимиру Путину спецпредставитель Дональда Трампа.

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Кто такой Дмитрий Медведев? Дмитрий Медведев - президент России 2008-2012 годов, с 2020 года - заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия. Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Под санкционными списками Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии. С октября 2022 года находится в розыске СБУ по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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