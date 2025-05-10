'Засуньте мирные планы...': Медведев грубо отреагировал на предложение о перемирии

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Встреча "Коалиции желающих" в Киеве вызвала резкую реакцию со стороны России
Дмитрий Медведев грубо высказался о лидерах Франции, Германии, Великобритании и Польшивидео дня
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не боится новых санкций
Встреча "Коалиции желающих", состоявшаяся в Киеве с участием лидеров Украины, Франции, Германии, Великобритании и Польши, вызвала резкую реакцию Москвы. Бывший президент России и нынешний заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на инициативу Украины и ее союзников по 30-дневному прекращению огня на своей странице в соцсети X.
Медведев выразил пренебрежение к президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Фридриху Мерцу, премьеру Британии Киру Стармеру и польскому премьеру Дональду Туску.
По словам заместителя председателя Совета безопасности России, лидеры стран должны были обсуждать мир в Киеве, а "вместо этого они выпаливают угрозы в адрес России". Во время своей гневной терады Медведев предложил им "засунуть мирные планы в свои пангендерные (нецензур. - ред.)".
Параллельно с этим пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не боится новых санкций. По его словам, РФ "привыкла к подобным мерам давления" и якобы знает, как минимизировать их последствия.
Прекращение огня в Украине - новости по теме
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении начать полное и безусловное прекращение огня между Украиной и Россией уже с понедельника, 12 мая. Перемирие должно длиться не менее 30 дней и охватывать все сферы - сушу, воздушное пространство и море.
Тем временем лидеры Франции и Великобритании - Эммануэль Макрон и Кир Стармер - выступили с совместным заявлением, в котором пригрозили России новыми санкциями в случае отказа от прекращения огня. Они также подчеркнули, что вместе с США готовы усилить военную и финансовую поддержку Украины.
Кроме того, Вашингтон, Брюссель и Киев подготовили документ с 22 пунктами, направленными на прекращение войны. Среди ключевых предложений - 30-дневное перемирие и отказ США от активного продвижения заявки Украины в НАТО. Ожидается, что этот документ передаст Владимиру Путину спецпредставитель Дональда Трампа.
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Кто такой Дмитрий Медведев?
Дмитрий Медведев - президент России 2008-2012 годов, с 2020 года - заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия.
Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Под санкционными списками Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии.
С октября 2022 года находится в розыске СБУ по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
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