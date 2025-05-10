Подготовка Путина к удару по ЕС: ИИ назвал страну, на которую могут напасть первой

По мнению ИИ, вероятный удар по Европе будет тактическим, с расчетом на провокацию, дестабилизацию и испытание решимости НАТО.

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ИИ расписал сценарий, на какую страну может напасть РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

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Искусственный интеллект Gemini считает Литву наиболее вероятной первой целью в Европе

Причинами являются геостратегическое положение, политпозиция и ее уязвимость на фоне войны в Украине

По состоянию на май 2025 года все больше экспертов и аналитиков высказывают видение, что президент России Владимир Путин, кроме войны в Украине, параллельно может готовиться к возможному удару по европейским странам. Главред пообщался с чатботом с искусственным интеллектом Gemini и спросил, какая страна Европы может стать первой мишенью России.

По мнению ИИ, самой вероятной первая целью по Европе станет Литва.

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Почему именно Литва?

Gemini выделяет несколько причин:

Геостратегическое положение. Литва граничит с Калининградской областью РФ и Беларусью. Через нее проходит Сувальский коридор - узкий перешеек между Беларусью и Калининградом, который соединяет страны Балтии с Польшей. Захват или блокада этого региона изолирует Латвию, Литву и Эстонию от союзников. Политическая позиция: Литва активно поддерживает Украину, предоставляет вооружение, лоббирует жесткие санкции. Кремль рассматривает ее как "антироссийский форпост". Уязвимость на фоне масштабной войны в Украине. Россия не готова к вторжению в Польшу или Германию, но может попробовать "малую победоносную войну" против Литвы, чтобы проверить решимость НАТО.

НАТО и другая ось / Инфографика: Главред

Каким может быть потенциальный сценарий удара?

Реалистичный сценарий потенциального удара России, с учетом состояния ее армии в 2025 году и геополитического ландшафта, по мнению ИИ, выглядит так:

Гибридная фаза . Кибератаки на объекты инфраструктуры, провокации на границе, информационная кампания о "притеснениях русских".

. Кибератаки на объекты инфраструктуры, провокации на границе, информационная кампания о "притеснениях русских". Ограниченное военное вмешательство : захват стратегических участков Сувальского коридора или попытка блокады путей снабжения.

: захват стратегических участков Сувальского коридора или попытка блокады путей снабжения. Шантаж и испытание НАТО. Цель - вызвать политический кризис в Альянсе: действительно ли страны готовы применять статью 5 Договора в ответ на ограниченную агрессию?

Что стоит за планами Кремля:

Психологическое давление. Показать, что НАТО не может защитить самые маленькие свои государства.

Показать, что НАТО не может защитить самые маленькие свои государства. Внутренний пиар. В условиях поражений в Украине Кремль нуждается в "победе", даже локальной.

В условиях поражений в Украине Кремль нуждается в "победе", даже локальной. Диверсия внимания Запада: Отвлечь ресурсы и фокус от Украины, ослабить поддержку.

На какие страны еще может напасть Россия?

ИИ выделяет еще некоторые потенциальные мишени:

Эстония - из той же логики, но она еще меньше и географически менее стратегическая. Финляндия - новый член НАТО, с длинной границей, но атаковать ее - это прямая война с США. Польша - очень маловероятная первая цель из-за мощной армии и американского присутствия.

Как вывод, искусственный интеллект считает, что первая вероятная цель в случае расширения агрессии РФ - Литва, из-за ее геополитической уязвимости, стратегического расположения и символической важности. Именно она лучше всего соответствует сценарию "ограниченной провокации", на которую Кремль может пойти без немедленной катастрофы в ответ.

Нападение РФ на ЕС и НАТО - что известно

Как писал Главред со ссылкой на The Telegraph, Британия готовится к нападению РФ и обновляет план обороны. Кремлевские чиновники, как считает издание, неоднократно угрожали Великобритании прямым нападением из-за ее поддержки Украины.

В ЕС также признали угрозу нападения РФ и назвали дату. По мнению аналитиков, самостоятельно РФ не способна начать масштабное вторжение в страны ЕС, поэтому к армии Путина могут присоединиться войска КНДР и Ирана.

Служба военной разведки Дании заявила, что, если война в Украине прекратится или будет заморожена, а НАТО одновременно с этим не перевооружится, то примерно через пять лет Россия может быть готова к широкомасштабной войне в Европе.

Больше ключевых новостей:

Что важно знать, читая прогнозы ИИ? Важно отметить, что все приведенные выше аргументы и прогнозы, сгенерированные искусственным интеллектом, являются лишь оценками, вероятность которых может меняться в зависимости от многих факторов. Дополнительно стоит отметить, что возможности искусственного интеллекта ограничены. Он не может учесть все факторы, которые могут повлиять на решения деятелей, особенно те, которые связаны с политическими и военными тайнами. Поэтому, прогнозы, сгенерированные ИИ, следует воспринимать с осторожностью и не считать их окончательной истиной. Ситуация может измениться в любой момент, поэтому важно следить за развитием событий и быть готовыми к любому сценарию.

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