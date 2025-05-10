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Иран поставит РФ пусковые установки для ракет Fath-360: в Reuters назвали риски

Даяна Швец
10 мая 2025, 10:34
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О намерениях Ирана стало известно от западных чиновников по безопасности.
Fath-360, ракеты, Путин
Что передаст Иран России в ближайшее время / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скрин с парада 9 мая

Вкратце:

  • РФ передадут пусковые установки баллистических ракет класса "земля-земля" Fath-360
  • Ракеты Fath-360 имеют радиус действия до 120 км, диаметр 300 мм и вес 850-1100 кг

Иран планирует в ближайшее время передать России пусковые установки для баллистических ракет типа "земля-земля" Fath-360. О возможной передаче этого вооружения стало известно из материала агентства Reuters, которое обнародовало информацию 9 мая.

Эти ракеты имеют дальность полета до 120 км, калибр 300 мм и вес от 850 до 1100 кг. Их особенность - высокая точность, скорость и сложность перехвата современными системами ПВО.

видео дня

Сведения предоставлены двумя западными представителями сектора безопасности и еще одним чиновником. По их словам, Иран уже передавал ракеты Fath-360 России в 2024 году, а теперь планируется доставить еще и установки для их запуска.

Передача установок, как отмечается, - вопрос времени, поскольку в иранских военных кругах это уже решено. Однако точная дата поставки неизвестна, и чиновники, которые имели доступ к этой информации, отказались предоставить конкретные детали журналистам Reuters.

По состоянию на сейчас нет подтвержденных фактов применения этих иранских ракет Россией на поле боя, как и нет официальных заявлений от правительств о передаче этого или другого баллистического вооружения малой дальности.

РФ владеет ракетами Ирана Fath-360 - что известно

Главред писал о том, что РФ получила от Ирана 200 ракет Fath-360. Поставка двух ста единиц вооружения, которые вошли в первую партию, выглядит как выполнение соглашения.

В то же время издание Business Insider сообщало, что РФ готовится атаковать иранскими ракетами Fath-360. Такими ракетами оккупанты могут бить у линии фронта.

Украина выражала уверенность, что Россия будет использовать иранскую "помощь" для террора гражданских.

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Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

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