Иран поставит РФ пусковые установки для ракет Fath-360: в Reuters назвали риски

Вкратце:
- РФ передадут пусковые установки баллистических ракет класса "земля-земля" Fath-360
- Ракеты Fath-360 имеют радиус действия до 120 км, диаметр 300 мм и вес 850-1100 кг
Иран планирует в ближайшее время передать России пусковые установки для баллистических ракет типа "земля-земля" Fath-360. О возможной передаче этого вооружения стало известно из материала агентства Reuters, которое обнародовало информацию 9 мая.
Эти ракеты имеют дальность полета до 120 км, калибр 300 мм и вес от 850 до 1100 кг. Их особенность - высокая точность, скорость и сложность перехвата современными системами ПВО.
Сведения предоставлены двумя западными представителями сектора безопасности и еще одним чиновником. По их словам, Иран уже передавал ракеты Fath-360 России в 2024 году, а теперь планируется доставить еще и установки для их запуска.
Передача установок, как отмечается, - вопрос времени, поскольку в иранских военных кругах это уже решено. Однако точная дата поставки неизвестна, и чиновники, которые имели доступ к этой информации, отказались предоставить конкретные детали журналистам Reuters.
По состоянию на сейчас нет подтвержденных фактов применения этих иранских ракет Россией на поле боя, как и нет официальных заявлений от правительств о передаче этого или другого баллистического вооружения малой дальности.
РФ владеет ракетами Ирана Fath-360 - что известно
Главред писал о том, что РФ получила от Ирана 200 ракет Fath-360. Поставка двух ста единиц вооружения, которые вошли в первую партию, выглядит как выполнение соглашения.
В то же время издание Business Insider сообщало, что РФ готовится атаковать иранскими ракетами Fath-360. Такими ракетами оккупанты могут бить у линии фронта.
Украина выражала уверенность, что Россия будет использовать иранскую "помощь" для террора гражданских.
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Что нужно знать о Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
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В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.
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