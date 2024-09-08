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Разрешение бить по РФ: Ермак жестко ответил на поставки баллистики в Россию

Алексей Тесля
8 сентября 2024, 15:14
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Глава Офиса президента призвал ответить на поставки России баллистических ракет.
Ермак
Андрей Ермак прокомментировал передачу РФ баллистических ракет / Коллаж: Главред, Фото: president.gov.ua, KCNA

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал информацию о том, что стране-агрессору РФ передали баллистические ракеты, которые Москва может использовать для ударов по украинским городам.

Ответом на поставки России баллистических ракет должно стать разрешение Украине уничтожать склады с этими ракетами западным оружием, написал он в своем Telegram.

"Страна, которая помогает оружием террористическим организациям и террористическим государствам должна быть наказана. В ответ на поставки России баллистических ракет нужно предоставить разрешение Украине уничтожать склады с этими ракетами западным оружием, чтобы избежать террора", - подчеркнул глава ОП.

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При этом Ермак обратил внимание на то, что "демократии должны отвечать на террор автократий. Удары по террористической России - это защита. А защита не является эскалацией".

Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Что известно об отправке иранских баллистических ракет РФ

Как известно, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины заявило о глубокой обеспокоенности "сообщениями о возможной предстоящей передаче иранских баллистических ракет в Россию". В заявлении подчеркивается, что "углубление военного сотрудничества между Тегераном и Москвой представляет угрозу для Украины, Европы и Ближнего Востока". Министерство призвало международное сообщество усилить давление на Иран и Россию.

В СМИ ранее также появилась информация о якобы поставках Ираном в РФ сотен баллистических ракет малой дальности для использования в войне против Украины.

Ранее сообщалось, что Россия получила от Ирана новые баллистические ракеты для ударов по Украине. Россияне могут применять большее количество собственных ракет "Искандер" по целям большой дальности, заявил Шонн Белл.

Как сообщалось ранее, западные аналитики заявили, что Иран впервые начал поставлять для россиян авиабомбы Qaem-5, которые могут использоваться для войны против Украины.

Добавим, что КНДР передает России ракеты, которые захватчики потом атакуют Украину. Согласно сведениям CNN, эксперты проанализировали компоненты ракет и пришли к выводу, что большинство из них – производства Запада.

Что такое баллистическая ракета?

Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.

По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:

  • Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
  • Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
  • Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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