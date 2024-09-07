Под угрозой Харьков и Сумы: Иран передал РФ 200 баллистических ракет – Times

В следующей партии ракет, которую Иран может отправить РФ, окажутся ракеты большего радиуса действия, предупреждают эксперты.

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Иран отправил в РФ баллистические ракеты / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Иран отправил в страну-агрессор РФ баллистические ракеты малой дальности, однако официального подтверждения такой информации нет.

О передаче Ираном России баллистические ракеты малой дальности идет речь в сообщении издания The Times.

В материале уточняется, что иранский режим мог передать РФ более 200 баллистических ракет.

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Отмечается, что поддержка Тегераном войны Москвы усиливается поставкой оружия, которое может быть использовано для поражения нескольких городов в Украине.

Разведывательные данные, полученные украинцами, указывают на поставку ракет Fath-300, которые могут достигать целей на расстоянии более 110 километров.

Как пишут журналисты, российский корабль доставил ракеты в один из портов в Каспийском море в среду, сообщил украинский военный источник.

Источник описал поставленное Ираном оружие как "переломный момент" для россиян, поскольку оно усилит способность Москвы поражать украинские города с больших расстояний.

Источник сказал, что это еще раз проиллюстрировало необходимость для Украины иметь возможность запускать западное оружие большой дальности — например, ракеты Storm Shadow британского производства — по ключевым целям внутри страны-агрессора РФ.

Также источник заверил, что Украина ответит Ирану за такие действия. "Иран заплатит за это двойную цену. Ответ будет жестким", — сказал украинский разведчик.

Добавляется, что что РФ получит ракеты тактического радиуса действия — то есть они будут лететь на расстояние до 120 км. При этом под ударом могут оказаться крупные города, например, Харьков и Сумы. Также под угрозой населенные пункты неподалеку от линии фронта.

Также приводятся экспертные мнения о том, что в следующей партии ракет, которую Иран может отправить России, окажутся ракеты большего радиуса действия — до 500 км.

Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что Россия получила от Ирана новые баллистические ракеты для ударов по Украине. Россияне могут применять большее количество собственных ракет "Искандер" по целям большой дальности, заявил Шонн Белл.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не намерен передавать Москве баллистические ракеты. Об этом заявил высокий представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как сообщалось ранее, западные аналитики заявили, что Иран впервые начал поставлять для россиян авиабомбы Qaem-5, которые могут использоваться для войны против Украины.

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