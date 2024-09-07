Передача иранских баллистических ракет РФ: Украина сделала жесткое заявление

Углубление военно-технического сотрудничества России и Ирана несет серьезные угрозы, заявили в МИД.

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В МИД отреагировали на передачу Ираном РФ баллистических ракет / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, Википедия

В Министерстве иностранных дел Украины жестко отреагировали на информацию СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины, уже более двух лет Украина и украинцы ежедневно страдают от российских террористических обстрелов всеми видами смертоносного вооружения, в частности дронами иранского производства.

При этом отмечается, что углубление военно-технического сотрудничества России и Ирана несет серьезные угрозы безопасности не только для Украины, но и для всей Европы, Ближнего Востока и мира.

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"Призываем мировое сообщество усилить давление на Тегеран и Москву ради защиты международного мира и безопасности. Иран должен полностью и окончательно прекратить предоставление оружия России, чтобы действиями, а не словами доказать искренность заявлений своего политического руководства о непричастности к подпитке российской военной машины смерти", - говорится в сообщении.

В МИД Украины призвали руководство Исламской Республики Иран воздержаться от передачи России, которая согласно уставу ООН и норм международного права является государством-агрессором, любых видов вооружения и военной техники.

Украинские дипломаты добавили, что подтверждение факта передачи Ираном баллистических ракет в российскую федерацию будет иметь разрушительные последствия для украинско-иранских двусторонних отношений.

Иран передает РФ баллистику: что известно

Иран отправил в страну-агрессор РФ баллистические ракеты малой дальности, однако официального подтверждения такой информации нет. О передаче Ираном России баллистические ракеты малой дальности идет речь в сообщении издания The Times.

В материале уточняется, что иранский режим мог передать РФ более 200 баллистических ракет. При этом под ударом могут оказаться крупные города, например, Харьков и Сумы. Также под угрозой населенные пункты неподалеку от линии фронта.

Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что Россия получила от Ирана новые баллистические ракеты для ударов по Украине. Россияне могут применять большее количество собственных ракет "Искандер" по целям большой дальности, заявил Шонн Белл.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не намерен передавать Москве баллистические ракеты. Об этом заявил высокий представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как сообщалось ранее, западные аналитики заявили, что Иран впервые начал поставлять для россиян авиабомбы Qaem-5, которые могут использоваться для войны против Украины.

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