РФ получила от Ирана 200 ракет Fath-360: Маломуж ответил, возможны ли еще поставки

В запасе у Ирана есть около 800 единиц ракет малой дальности Fath-360.

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Иран передал России партию баллистических ракет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж заявил, что в запасе у Ирана есть около 800 единиц ракет Fath-360. Но все поставить России Тегеран не может.

"Согласно концепции безопасности Ирана, большая часть этих ракет должна оставаться у него самого, потому что для него существуют реальные угрозы: удары Израиля, США и других. 500-600 единиц ракет Fath-360 Иран точно передать России не сможет", - сказал Маломуж в интервью Главреду.

По его словам, поставка 200 ракет, которые вошли в первую партию, выглядит как выполнение соглашения.

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"После этого, по моему мнению, Иран будет воздерживаться от передачи ракет РФ, даже такого малого радиуса действия", - предположил он.

Маломуж выразил надежду, что совместными усилиями удастся предотвратить следующие партии поставок ракет России.

"Потому что эти поставки будут раскрыты, если Россия начнет их применять в сентябре-октябре. После этого с Ираном будет другой разговор – более жесткий, со стороны всех стран, которые настроены подавить потенциал Ирана. Ведь так будет получено прямое доказательство поддержки им террористической деятельности и участия в терроризме", - добавил генерал.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Иран передал баллистические ракеты РФ - что известно

Иран передал России партию баллистических ракет. Согласно сообщениям СМИ, пока речь идет о ракетах малого радиуса действия, но - в случае их успешного применения - Тегеран поставит партию более дальнобойного оружия.

В Пентагоне подтвердили передачу Ираном России баллистических ракет ближнего радиуса действия. Спикер Министерства обороны США генерал-майор Патрик Райдер заявил, что оккупанты могут использовать ракеты ближнего радиуса действия Fath 360 в течение нескольких недель против Украины, что приведет к гибели еще большего количества украинских гражданских лиц.

Украина также уверена, что Россия будет использовать иранскую "помощь" для террора гражданских.

Госсекретарь США заявил, что Россия применит иранские ракеты "в ближайшие недели" по "ближним целям".

Что такое ракета Fath-360 Это компактная иранская тактическая ракета малой дальности, является аналогом GMRLS.

Предназначена в первую очередь для поражения техники противника: систем ПВО, бронемашин, складов боеприпасов, фронтовых командных пунктов, пишет Википедия. В отличие от GMRLS имеет примерно в 1,5 раза больше дальность, скорость полета и мощность боевой части. Также Fath-360 делает ставку на использование дешевых гражданских грузовиков как пусковых установок. За счет механики сдвигания тента пусковая установка неразличима с тентованным грузовиком до приведения в боевое положение. Максимально пусковая установка может нести 6 ракет.

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