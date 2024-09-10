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Украине вскоре могут разрешить бить вглубь России по аэродромам и не только – генерал Маломуж

Надежда Майная
10 сентября 2024, 20:15обновлено 10 сентября, 22:00
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Иранские ракеты, которые получила Россия, опасны, но их хватит на 3-4 атаки, и они мало что изменят для РФ, считает генерал Николай Маломуж.
Украине вскоре могут разрешить удары вглубь РФ – Маломуж
Получение Россией ракет от Ирана может ускорить снятие ограничений на удары по ней ATACMS – Маломуж / Главред

Собственных запасов ракет для террора Украины России явно уже не хватает, и теперь она получила возможность бить по нашим городам не только ракетами собственного и северокорейского производства, но и иранского. Иран предоставил Российской Федерации первую партию ракет – более 200 ракет Fath-360. И депутат иранского парламента Ахмад Ардестани подтвердил сделку на поставку РФ баллистики, и ракеты уже отправлены агрессору.

Бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду рассказал, чем опасны для нашей страны переданные Ираном ракеты Fath-360, насколько существенно они увеличат возможности России осуществлять ракетный террор, насколько вероятно, что Запад в ближайшее время позволит Украине бить вглубь территории России, в том числе по местам дислокации иранских ракет, почему в ближайшее время ситуация на фронте может существенно измениться, на каких направлениях Россию могут ожидать неожиданности от ВСУ, а также почему режим Путина после Курской операции в очень шатком положении.

Иран отправил России более 200 баллистических ракет Fath-360. Что это за ракеты, чем для нас они опасны и какие цели смогут поражать?

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У Ирана есть различные типы баллистических ракет. Fath-360 – это ракеты, которые бьют на расстояние 120 км, то есть малого радиуса действия. У Ирана есть и другие ракеты, которые бьют на расстояние 500 км, а также более дальнобойные – на 800 км.

В свое время Путин договорился с президентом Ирана о поставках России ракет, дронов и боеприпасов. И вот Российская Федерация получила первую партию ракет малого радиуса действия.

Fath-360 будут достигать фронта и прифронтовых городов, в частности, Харькова и Запорожья.

Эти ракеты способны развивать очень высокую скорость и достигать цели за несколько минут. Поэтому фиксировать Fath-360 радиолокационными средствами будет очень сложно. Сбивать ракеты будет непросто: только системы Patriot и Iris-T смогут делать это, но их у нас недостаточно, чтобы создать мощную систему защиты. Другие средства будут не настолько эффективными, как высокоточные системы ПВО. Есть определенные американские и британские РЭБы, которые обесценивают удары такими ракетами, как и крылатыми ракетами, и беспилотниками. Но их еще надо поставить, чтобы мы могли надежно защищать наши города.

Официально Иран занимает позицию невмешательства в войну, а потому якобы не будет поставлять ракеты России. Иранский МИД заявлял, что Иран не поставляет ракеты и поставлять не собирается. Однако позиция представителей парламентского комитета другая: они говорят, что поставки происходят, но в ограниченных количествах, взамен они получают от России пшеницу и продукты питания.

Таким образом, руководство Ирана занимает двойственную позицию: с одной стороны, невмешательство в войну, а с другой – тайные операции с Россией. Последние проводит верховный лидер Ирана Хаменеи и Корпус стражей Исламской революции, которые действуют отдельно от президента и МИД. Такое сотрудничество с РФ позволяет Ирану получать от россиян не только продовольствие, но и технологии производства баллистических ракет, самолетов и тому подобное.

Поэтому такие поставки ракет России осуществляются, хотя и в ограниченных количествах. Мы будем фиксировать их появление в Украине. А США, Великобритания и Евросоюз, в свою очередь, будут применять различные методы давления на Иран, чтобы он этого не делал. В частности, ему угрожают тем, что будут заблокированы не только официальные энергопоставки Ирана в разные страны мира, прежде всего Китай, но и теневые. А это будет означать мощный удар по экономике и энергетике Ирана. У Запада есть возможность давить на Иран не только в энергетике, но и в других отраслях экономики, чтобы заставить его воздержаться от поставок следующих партий ракет России, которые будут более дальнобойными и высокоточными.

Сегодня уже началась фаза мощного давления на Иран с разных сторон – от энергетической блокады до ударов по отдельным объектам, где производятся ракеты. Потому что не только операции с Россией нарушают международные нормы – это производство Ираном ракет угрожает и Израилю, и базам США в Персидском заливе и тому подобное. То есть это многоплановая угроза, а поставка ракет России – это лишь одно из свидетельств того, что Иран готов к агрессии и поддержке террористических действий РФ на территории Украины. А это нужно пресечь.

Насколько вероятно, что Иран вскоре предоставит России более дальнобойные ракеты Zolfaghar?

Вряд ли Иран поставит себя под угрозу столь мощных санкций. Более того, в таком случае он может получить удары по своим заводам, по производству ракет и складам. Это нейтрализует потенциал Ирана в этих ракетах, которые он может использовать и сам (а для Ирана эти ракеты критически важны, потому что ему нужно защищаться от многих стран), и предоставлять России. Поэтому есть мощные мировые игроки, которые не заинтересованы в передаче подобных ракет и в их наличии у Ирана.

Если эти ракеты будут переданы России, а она применит их против Украины, это будет прецедент, чтобы задействовать ресурсы оперативного предупреждения Ирана, а затем и сдерживающие – разведывательные и военные.

Поэтому пока маловероятно, что Иран передаст России ракеты большого радиуса действия в ближайшее время.

Насколько у Ирана большие запасы ракет Fath-360, и насколько объемными могут быть следующие партии поставок России?

У Ирана около 800 единиц таких ракет. Но, согласно концепции безопасности Ирана, большая часть этих ракет должна оставаться у него самого, потому что для него существуют реальные угрозы: удары Израиля, США и других. 500-600 единиц ракет Fath-360 Иран точно передать России не сможет.

Поставка 200 ракет, которые вошли в первую партию, выглядит выполнением соглашения. После этого, по моему мнению, Иран будет воздерживаться от передачи ракет РФ, даже такого малого радиуса действия.

Сейчас можем надеяться, что совместными усилиями удастся предотвратить следующие партии поставок. Потому что эти поставки будут раскрыты, если Россия начнет их применять в сентябре-октябре. После этого с Ираном будет другой разговор – более жесткий, со стороны всех стран, которые настроены подавить потенциал Ирана. Ведь так будет получено прямое доказательство поддержки им террористической деятельности и участия в терроризме.

Могут ли поставки Ираном баллистических ракет России повлиять на позицию Запада по снятию ограничений для Украины на нанесение ударов его оружием вглубь территории России?

Думаю, что общего разрешения от Запада бить по территории России не будет – будут четко определены объекты, с которых осуществляются террористические атаки России в отношении Украины. Целями будут аэродромы, самолеты и корабли, пусковые установки – все то, с чего осуществляется запуск Искандеров, Х-101 и тому подобное. Пусковые установки и самолеты, которые будут запускать иранские ракеты, так же станут законными целями. Также места дислокации или хранения этих ракет будут законными целями для ударов и нашим, и западным оружием.

Поэтому наши западные партнеры позволят бить по системам пуска ракет иранского производства, а также ракет российского и северокорейского производства. Потому что они являются орудием террористических атак на наше государство и мирное население. Поэтому разрешение бить по конкретным военным объектам вполне реалистично. Такое разрешение не будет противоречить ни стратегии США, ни их законодательству. Напротив, все это обязывает Штаты противодействовать таким актам. Поэтому целевые удары ATACMS, Storm Shadow и SCALP-T вполне могут быть разрешены.

Насколько получение таких разрешений является близкой перспективой?

Я думаю, что применение доказательств получения Россией иранских ракет будет еще одним стимулом предоставить Украине разрешения. Удары северокорейскими ракетами уже осуществляются, а если проявятся еще и иранские, то Украине разрешат бить по пусковым установкам, самолетам, аэродромам и т.д. на территории России и оккупированных территориях.

Как вы оцениваете запас сил Российской Федерации? Сколько она еще способна наступать, сколько – вообще вести войну? И насколько усилят ее иранские поставки?

200 иранских ракет не станут чрезвычайным усилением России, хотя, безусловно, они опасны для нас из-за их скорости. 200 ракет позволят России осуществить несколько дополнительных атак на Украину. Несколько – это три-четыре массированные атаки, не более. Это в определенной степени усилит ракетные ударные возможности России, но не будет критично.

Стратегически ресурсы России истощаются, и она не может быстро их восстанавливать. Потери живой силы в этой войне у России колоссальные, ведь чуть ли не ежемесячно она теряет армию, за последний месяц – 75-76 тысяч человек. Компенсировать эти потери быстро невозможно, тем более, опытными и обученными людьми, имеющими боевой опыт. Сейчас только секторально Россия использует те подразделения, у которых есть боевая подготовка, например, на Покровском, Краматорском, Торецком, Кураховском и еще нескольких направлениях. Но системного применения хорошо подготовленных боевых единиц у России нет.

У РФ еще много старой техники и вооружения, но она теряет все это системно. Количественно она пытается пополнить утраченное, но качественно ей это не удается.

Крайне важны наши операции вроде Курской, а я считаю, что такие операции состоятся и в других местах России, и на оккупированных территориях. Они будут проходить там, где враг меньше всего этого ожидает. Ведь линия фронта далеко не везде оснащена "зубами дракона", укрепрайонами, и много где нет огромной концентрации российских сил. Рассредоточить везде достаточное количество людей невозможно – России понадобятся миллионы, чтобы иметь хотя бы возможность защиты. Поэтому в слабых местах, условно говоря, в Крыму, на Херсонщине или других направлениях, при подготовке мощной операции параллельно с Курской, а, возможно, и Белгородской, Брянской и другими операциями, могут быть наши мощные удары, которые обесценят усилия обороны и сопротивления России. И это может стать началом нашей стратегической наступательной операции.

Поэтому до конца года в нашей стратегии должны произойти системные изменения. И мы отойдем от навязанного Россией формата: затяжной фронт, война на истощение и так далее. Сейчас пока мы уничтожаем ее силы и резервы, в частности, о потерях живой силы мы говорили выше. А дальше у нас должны быть и альтернативные сценарии, которых враг не ожидает, и Курская операция была одним из таких сценариев. Тогда появится перспектива победы. Такие сценарии должны реализовываться на территории России, и на территориях нашего государства, которые сейчас оккупированы. Такие действия начнут процесс освобождения наших территорий и создадут предпосылки для больших побед, например, таких как падение режима Путина. Это может быть и Крым, Херсонщина, и Запорожское направление, и другие сектора, где враг не ожидает и не держит мощных сил.

Системой глубокого огня мы можем уничтожить все резервы врага, включая Керченский мост, паромные переправы, аэродромы. Тогда наши войска смогут начать мероприятия по освобождению территорий. При таких условиях у России не будет возможности удерживать Крым, потому что без сил и средств, без логистики на полуострове российским войскам защищаться нечем. И российским солдатам придется просто бежать оттуда, да и это будет сложно, потому что не будет других коммуникационных путей, кроме кораблей.

Поэтому я думаю в конце 2024 года или в начале 2025 года произойдет изменение нашей стратегии ведения войны и будут подготовлены эти операции.

Курская операция была примером того, что ждет Россию, но не основным. Хотя и удачным. Такие операции должны быть осуществлены и на нашей территории, и тогда падение режима в РФ будет актуально. Потому что наступательные операции обесценят усилия российских войск, и они не будут знать, куда бежать или что защищать. Потому что будет и Курск, и Покровск, и Часов Яр, и Угледар, и Запорожское направление – будет активизация наших войск по многим секторам и стратегические удары там, где враг не ожидает.

Тогда российское руководство будет дезориентировано: если после начала Курской операции там вообще был шок, то теперь будет глобальный шок. Окружение Путина будет вынуждено думать, есть ли перспективы договариваться о мире и индульгенции для себя, чтобы избежать какой-то глобальной катастрофы. Но это будущее, для наступления которого еще нужно много работы и свежих нестандартных идей.

Когда начнет реализовываться такой сценарий, Иран и Северная Корея быстро отлипнут от России и будут уверять, что они всегда поддерживали процесс мирного урегулирования. Как и Лукашенко, который будет утверждать, что он постоянно предлагал мир, сдерживал Россию и предлагал Минск как переговорную площадку. Когда Путин наступал, Лукашенко поддерживал Путина, и оттягивает наши войска к белорусской границе сейчас, чтобы нагнетать ситуацию, но как только Путин начнет проигрывать, он сразу заговорит о мире и о том, что украинцы с белорусами – братья. У Лукашенко двойная позиция, он выберет один или другой вариант в зависимости от того, какую перспективу окончания войны будет видеть. Проигрыш Путина будет означать проигрыш Лукашенко.

Следует отметить, что затягивание только Курской операции будет стратегически неправильным вариантом для нас – должен быть комплекс таких операций. В принципе, Зеленский в некоторой степени озвучил то, что это будет не одна операция. Но все остальные нужно проводить как можно скорее, не откладывать.

Затягивание до нового года опасно для нас, потому что Россия оправится, сгруппируется и будет пытаться вытеснить наши войска из Курской области. Нам важно не дать ей возможности генерировать силы, готовить контрудары, а бить по разным точкам и наступать там, где враг не ожидает. Тогда мы будет гнать врага, и он точно не сможет остановить нас. К этому нужно готовиться, потому что такие действия откроют перспективу не только победы, но и падения режима Путина. Это вполне реальный вариант.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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