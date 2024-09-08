Иран подтвердил передачу России 'баллистики' для обстрела Украины: заявление

Тегеран отметил, что европейцы не приняли никаких мер, чтобы предотвратить производство иранской баллистики.

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Иран уже передал России баллистические ракеты - официальное заявление / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Иран передал России партию баллистических ракет, в которых Москва "нуждалась", подтвердил член Комиссии нацбезопасности в воскресенье, 8 сентября.

Также Тегеран подтвердил, что помогает своему агрессивному союзнику беспилотниками, что ранее иранские власти неоднократно отрицали.

"Мы даем ракеты и беспилотники России. Мы даем ракеты Хезболле и Хамасу, почему бы не дать ракеты России? Иран входит в Восточный блок. Отправка ракет России помогает союзнику", - прямо заявили в иранском Комитете. видео дня

Тегеран заметил, что "европейцы знают стратегическую позицию Ирана, но не приняли никаких мер в JCPOA (Совместном всеобъемлющем плане действий - ядерное соглашение, подписанное 5-ю членами ООН и ЕС по ядерной программе Ирана, - Главред).

Иран передал России ракеты - главное

Ранее газета WSJ писала, что Иран отправил России партию баллистических ракет малой дальности. Европа и США работают над новыми санкциями в ответ на действия Ирана. В следующей партии ракет окажутся ракеты большего радиуса действия, предупреждают эксперты.

Иран уже предоставил России сотни беспилотников во время полномасштабной войны против Украины, но потенциальная передача баллистических ракет будет означать новый виток боевых действий.

Аналитики считают, что иранские ракеты типа Ababil или Fateh-360 Россия будет использовать по ближним целям, а "Искандеры" - по дальним.

Главной проблемой при сбития иранской "баллистики" могут стать особенности ее боевой части, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Fateh-110/Zolfaghar. Что известно об иранских ракетах? Fateh-110 - иранская мобильная одноступенчатая твердотопливная ракета класса "земля - земля". Ракета разработана Ираном на основе неуправляемой ракеты "Зильзаль-2" - путем добавления системы наведения. В 2010 году Иран провел испытания Fateh-110 третьего поколения. Министр обороны Ирана Ахмад Вахиди заявил, что точность, дальность, время готовности к пуску и возможности долгосрочного хранения ракеты увеличены. После этого иранское телевидение предоставило кадры испытания и удара. Дальность полета ракеты заявлена как 300 км. Особенностью этого поколения стало усовершенствованные точности ударов наведения ракеты на цель. Zolfaghar - это иранская тактическая баллистическая ракета, которая, как считается, принадлежит семейству Fateh-110 и является первой баллистической ракетой любого типа. Заявленная дальность полета ракеты составляет 700 км, говорится в статье Википедии.

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