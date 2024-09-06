РФ возьмет ракеты у Ирана: Кочетков сказал, будут ли атаки каждый день

С начала полномасштабной войны страна-агрессор Россия втрое увеличила производство ракет.

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Александр Кочетков сказал, как часто РФ может бить ракетами по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Политический аналитик Александр Кочетков оценил запас ракет у страны-агрессора РФ и спрогнозировал, как часто оккупанты могут наносить массированные ракетные удары по Украине.

По словам Кочеткова, Россия сегодня может производить 150-160 ракет в месяц.

"С начала полномасштабной войны Россия втрое увеличила производство ракет. Поэтому РФ может осуществлять массированную ракетную атаку раз в месяц, а в промежутках между такими атаками 5-10 ракет запускать чуть ли не ежедневно", - говорится в колонке Кочеткова для Главреда.

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При этом, по его словам, Россия стремится осуществлять массированные атаки ежедневно.

"А ракет для массированных ударов ей не хватает, поэтому она с удовольствием возьмет ракеты у Ирана или КНДР – у любого, кто бы их давал", - считает аналитик.

По оценке Кочеткова, Иране не сможет поставить России много ракет, поскольку они нужны самому Тегерану.

"Его [Тегеран]может ждать и эскалация, и противостояние, и почти полноценная война. Поэтому Иран не будет отдавать ракеты, которые могут понадобиться ему самому. Какое-то количество он, конечно, может предоставить России, но большое количество – нет", - считает Кочетков.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

В ночь на 4 сентября во Львове прогремели взрывы. Оккупанты нанесли два раектных удара по центру города. По словам мэра Львова Андрея Садового, армия РФ применила ракеты "Кинжал".

Семь человек погибли, в том числе и трое детей. В больницы Первого медобъединения Львова доставили десятки пострадавших.

Также РФ ударила крылатыми ракетами по отелю в Кривом Роге - пострадали 5 человек. От взрывной волны пострадали более 10 многоэтажек. Пять человек получили ранения, в том числе и 10-летняя девочка.

В ночь на 6 сентября во Львовской области работала противовоздушная оборона, во Львове был слышен взрыв. Регион был атакован вражескими "Шахедами".

Утром 6 сентября в Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы. Местные жители сообщили об ударе по городу страной-агрессором Россией. Это впоследствии подтвердили в ОВА.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что враг атаковал Павлоград, не обошлось без разрушений. Предварительно, уже известно о 5 пострадавших в результате атаки.

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