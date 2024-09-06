В Павлограде прогремели взрывы: враг нанес разрушения, есть пострадавшие

Утром, 6 сентября, в Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы. Местные жители сообщили об ударе по городу страной-агрессором Россией. Это впоследствии подтвердили в ОВА.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что враг атаковал Павлоград, не обошлось без разрушений. Предварительно, уже известно о 5 пострадавших в результате атаки.
"Угроза сохраняется, поэтому информационная тишина. До отбоя находитесь в укрытиях", - добавил он.видео дня
Впоследствии Лысак сообщил, что появилась информация об одном погибшем, а количество пострадавших возросло до 18, среди которых 9-летняя девочка.
"В городе произошло несколько возгораний. В одной из многоэтажек горела квартира. Огонь чрезвычайники обуздали и спасли пять человек. Другие детали выясняем", - говорится в сообщении.
Кто такой Сергей Лысак?
Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА.
Российские атаки на украинские города
3 сентября враг атаковал Полтаву. Вражеская ракета ударила по Полтавскому военному институту. В результате удара погибло более полусотни человек, пострадали более 200.
4 сентября во Львове также прогремели взрывы. Оккупанты ударили по жилым домам города. По данным спасателей, удалось спасти 12 человек, повреждения получили 53 человека. Известно о 7 погибших, среди которых есть дети.
Напомним, страна-агрессор Россия в течение августа этого года выпустила по Украине около 790 дронов-камикадзе "Шахед" и более 228 крылатых ракет. Удары по Украине в августе были самыми мощными за все время полномасштабного вторжения.
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