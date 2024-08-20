Прямая дорога на Павлоград: Безуглая рассказала, что будет, если Покровск рухнет

Оккупация Покровска в Донецкой области может стать делом ближайшего времени, а дальше враг пойдет на Павлоград.

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Безуглая критикует военную власть Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что в Донецкой области не создана административная граница, а захват Покровска может случиться в ближайшее время, после этого враг будет иметь прямую дорогу на Павлоград. Об этом нардеп написала на своей странице в Facebook.

"Наши подразделения выводят оттуда (из Донецкой области - Ред.), оставляя целые полосы фронта на произвол судьбы, боеприпасы не добавляют, россияне проходят через пустые фортификации. При таких обстоятельствах оккупация Покровска - дело ближайшего будущего", - написала нардеп.

Также Безуглая делает заявления, согласно которым "Торецк доживает свои последние дни". Народный депутат выразила панические настроения и рассказала, что складывается впечатление о том, что Украина отдает территорию Донецкой области.

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По сообщениям Безуглой, если падет Покровск, то оккупанты пойдут дальше на Павлоград. Если же ВСУ не удержат Торецк, то под угрозой окажется Краматорская агломерация, а дальше и Харьковщина.

В очередной раз скандальная депутат раскритиковала работу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и заявила, что на административной границе Донецкой области не создано никакого оборудования для защиты этой границы.

Кто такая Марьяна Безуглая Марьяна Владимировна Безуглая (род. 17 мая 1988, Киев) - украинский политический деятель, народный депутат Украины 9-го созыва от 217-го избирательного округа, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Известна как участница многочисленных политических скандалов, вызвавших в Украине значительный общественный резонанс

Покровск Инфографика / Инфографика: Главред

Наступление россиян в Донецкой области - последние новости

Напомним, известный военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что даже если россияне продвинутся к Покровску, то они надолго увязнут в промышленной зоне и пригороде.

В свою очередь, другой военный эксперт Романенко заявил, что россияне прорываются к Покровску, сейчас они штурмуют трассу Константиновка - Покровск.

Ранее стало известно, что кроме Покровска армия РФ нацелилась на еще один город в Донецкой области. Из Мирнограда уже эвакуируют гражданское население.

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