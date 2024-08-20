Покровск не по зубам: армия РФ увязнет в промзоне - эксперт Селезнев

Военный эксперт Владислав Селезнев сделал свой прогноз относительно вероятной оккупации Покровска.

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ВСУ не дают оккупантам подступиться к Покровску / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap

Даже если российские агрессоры и смогут вплотную приблизиться к городу Покровск в Донецкой области, они увязнут в пригороде и промышленной зоне.

Такое мнение сегодня, 20 августа, в эфире телеканала FREEДОМ высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

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"Позволю себе сделать осторожные прогнозы. Скорее всего, враг сможет вплотную приблизиться к Покровску, а упершись в пригороды и промзоны, скорее всего, в этих пригородах и промзонах увязнет. У него уже сейчас начинает не хватать соответствующих сил и средств, ресурсов для того, чтобы интенсивно продвигаться вперед. Темп его продвижения даже на самых успешных для него участках составляет до 300 метров в сутки. Не настолько масштабно, как ему того хотелось", - сказал он.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Военный эксперт предупреждает, что Покровск и другие населенные пункты Донецкой области, которые подконтрольны Силам обороны Украины, ожидают массированные российские обстрелы. Будут применяться и управляемые авиабомбы.

"Я думаю, враг готов буквально на молекулы разбирать наши населенные пункты ради достижения своей цели. В принципе, такую тенденцию мы наблюдаем уже достаточно долгий период времени. Фактически все населенные пункты, которые в результате этой полномасштабной войны перешли под контроль российской армии, перед этим российскими артиллеристами и российскими летчиками буквально были уничтожены до основания. Поэтому здесь иллюзий не следует питать", - сказал Селезнев.

​ Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Военный эксперт Владислав Селезнев советует местным жителям прислушиваться к призывам представителей украинской власти выезжать в более безопасные районы.

"Крайне сложно найти защиту против управляемой авиабомбы весом 250 или, тем более, 500 килограммов, которая в точке прилета разрушает все и вся в радиусе десятков метров", - подчеркнул Селезнев.

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А тем временем армия РФ прорывается в Донецкой и Луганской областях. Геолокационные кадры от 18 и 19 августа указывают, что российские войска недавно продвинулись на юго-запад от Новоселовского (юго-восток от Купянска) и на юго-запад от Андреевки (на запад от Сватово), говорится в отчете ISW.

К сожалению, ситуация на Покровском направлении ухудшается. Сейчас россияне сосредоточились на продвижении в сторону трассы Константиновка - Покровск, говорит военный эксперт Романенко.

Однако россияне нацелились на еще один стратегический город. Целью российского наступления в Донецкой области остается город Покровск и Мирноград . Враг безуспешно пытается прорвать оборону украинских войск на этом направлении .

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