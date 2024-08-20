УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Покровск не по зубам: армия РФ увязнет в промзоне - эксперт Селезнев

Даяна Швец
20 августа 2024, 17:37
205
Военный эксперт Владислав Селезнев сделал свой прогноз относительно вероятной оккупации Покровска.

ВСУ, Покровск
ВСУ не дают оккупантам подступиться к Покровску / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap

Даже если российские агрессоры и смогут вплотную приблизиться к городу Покровск в Донецкой области, они увязнут в пригороде и промышленной зоне.

Такое мнение сегодня, 20 августа, в эфире телеканала FREEДОМ высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

видео дня

"Позволю себе сделать осторожные прогнозы. Скорее всего, враг сможет вплотную приблизиться к Покровску, а упершись в пригороды и промзоны, скорее всего, в этих пригородах и промзонах увязнет. У него уже сейчас начинает не хватать соответствующих сил и средств, ресурсов для того, чтобы интенсивно продвигаться вперед. Темп его продвижения даже на самых успешных для него участках составляет до 300 метров в сутки. Не настолько масштабно, как ему того хотелось", - сказал он.

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Военный эксперт предупреждает, что Покровск и другие населенные пункты Донецкой области, которые подконтрольны Силам обороны Украины, ожидают массированные российские обстрелы. Будут применяться и управляемые авиабомбы.

"Я думаю, враг готов буквально на молекулы разбирать наши населенные пункты ради достижения своей цели. В принципе, такую тенденцию мы наблюдаем уже достаточно долгий период времени. Фактически все населенные пункты, которые в результате этой полномасштабной войны перешли под контроль российской армии, перед этим российскими артиллеристами и российскими летчиками буквально были уничтожены до основания. Поэтому здесь иллюзий не следует питать", - сказал Селезнев.

Покровск Инфографика
​ Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Военный эксперт Владислав Селезнев советует местным жителям прислушиваться к призывам представителей украинской власти выезжать в более безопасные районы.

"Крайне сложно найти защиту против управляемой авиабомбы весом 250 или, тем более, 500 килограммов, которая в точке прилета разрушает все и вся в радиусе десятков метров", - подчеркнул Селезнев.

Бои на Донбассе - последние новости

А тем временем армия РФ прорывается в Донецкой и Луганской областях. Геолокационные кадры от 18 и 19 августа указывают, что российские войска недавно продвинулись на юго-запад от Новоселовского (юго-восток от Купянска) и на юго-запад от Андреевки (на запад от Сватово), говорится в отчете ISW.

К сожалению, ситуация на Покровском направлении ухудшается. Сейчас россияне сосредоточились на продвижении в сторону трассы Константиновка - Покровск, говорит военный эксперт Романенко.

Однако россияне нацелились на еще один стратегический город. Целью российского наступления в Донецкой области остается город Покровск и Мирноград . Враг безуспешно пытается прорвать оборону украинских войск на этом направлении .

Другие новости о фронте:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ война на Донбассе Покровск Владислав Селезнев оккупация Донбасса новости Донбасса освобождение Донбасса контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

Россияне обстреляли детское кафе в Запорожской области: ранены дети

Россияне обстреляли детское кафе в Запорожской области: ранены дети

19:02 Украина
Свет будут выключать в течение восьми часов: как будут действовать графики 21 августа

Свет будут выключать в течение восьми часов: как будут действовать графики 21 августа

18:35 Украина
ВСУ мощно продвинулись вперед: Сырский - об удивительных результатах операции под Курском

ВСУ мощно продвинулись вперед: Сырский - об удивительных результатах операции под Курском

18:34 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украину будут заливать грозовые дожди: синоптик назвала дату похолодания 95393

Украину будут заливать грозовые дожди: синоптик назвала дату похолодания

Ждать осталось недолго : когда закончится война - новый прогноз 10306

"Ждать осталось недолго": когда закончится война - новый прогноз

Ребус для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 12 секунд найти тюленя 7735

Ребус для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 12 секунд найти тюленя

Оптическая иллюзия для гениев: найти лестницу за 5 секунд смогут лишь единицы 5878

Оптическая иллюзия для гениев: найти лестницу за 5 секунд смогут лишь единицы

Последние новости

19:15

Исчезнет из дома навсегда: что кладут в шкаф, чтобы спасти вещи от моли

19:14

Эксперт: ВСУ загнали россиян в "ловушку" под Курском, те - в шаге от окружения

19:10

Вся правда об операции на Курщинемнение

19:02

Россияне обстреляли детское кафе в Запорожской области: ранены дети

18:37

Критикуя ратификацию Римского статута, партия Порошенко играет на руку Кремлю - политолог

Из-за курской операции все планы РФ в Украине посыпались, есть угроза протестов - СунгуровскийИз-за курской операции все планы РФ в Украине посыпались, есть угроза протестов - Сунгуровский
18:35

Свет будут выключать в течение восьми часов: как будут действовать графики 21 августа

18:34

ВСУ мощно продвинулись вперед: Сырский - об удивительных результатах операции под Курском

18:02

Зеленский поддержал запрет УПЦ МП: в печально известной церкви злобно отреагировали

17:58

Взорвал "комбата-мясника" и перешел на сторону ВСУ: детали мощной операции "Очерет"Видео

Реклама
17:55

Сдирать обои не нужно: как покрасить стены в комнате - простой метод

17:37

Покровск не по зубам: армия РФ увязнет в промзоне - эксперт Селезнев

17:20

Цифра удивит многих: как часто нужно стирать джинсы - исследование

17:13

Россия разгоняет истерику из-за "американской ЧВК" в Курской области: заявление МИД

17:09

Начнется период бед и страданий: что нельзя делать 21 августа

17:08

Как россияне скулят из-за мостореза на КурщинеВидеоблоги

17:07

Бегство от возможного "котла" не удалось: ВСУ нанесли удар по понтонам РФ у реки СеймВидео

17:05

Запрет УПЦ МП в Украине: что творили "священники" во время войны и что им грозит

16:45

Не только ценой и цветом: чем отличается цукини от кабачка - простое объяснение

16:32

Дезертиров не будут наказывать: Рада декриминализировала дезертирство и "самоволку"

16:12

Буду скучать за ней: дочь Тома Круза покинула родительский дом

Реклама
16:04

В Раду на ковер: министра энергетики экстренно вызывают из-за коррупционных схем

15:59

Bloomberg: Зеленский обратился к странам ЕС с тайной просьбой

15:59

Украинская звезда Олимпиады сообщила о беременности

15:50

Как убрать плесень со стен: 5 дешевых способов, которые моментально работают

15:41

Брэд Питт отреагировал на отказ собственной дочери от его фамилии

15:31

Удар РФ по промышленному объекту Тернополя: в воздухе - резкий скачок хлораФото

15:28

Что означает "тихою сапою": слово "сапа" – это совсем не то, что все представляютВидео

15:27

Принесут богатство и счастье: какие комнатные растения привлекают удачу

15:12

Выплаты, как на передовой: Рада приняла законопроект для военных, воюющих в РФ

15:00

Мужчина случайно нашел настоящий бивень мамонта в реке

14:49

Когда жара в Украине отступит: стала известна дата

14:40

Раствор за копейки отмоет любую кастрюлю и сковородку: как его приготовить

14:35

"Мы и так уже запуганы": путинистка Валерия появилась с украинской символикой

14:30

Предатели Украины попрощаются со своми наградами: депутаты приняли законопроект

14:25

Толчок к изменениям: что предусматривает закон о запрете УПЦ МП в Украине

14:20

Церковный праздник 21 августа: что запрещено делать на пророка Самуила

14:10

Российский актер-оккупант стал 200-ым в Курской области

13:28

"Дай Бог справиться за 1,5-2 года": запрет УПЦ МП в Украине имеет одну проблему - Богачевская

12:59

"Россияне, белорусы, welcome": Орбан не объяснил решение об упрощении въезда

12:56

Россия готовит массированный удар по Украине: Свитан раскрыл "секретные договоренности"

Реклама
12:53

Точно не почернеет: как сохранить капусту свежей до весны

12:47

"Могу влиять на глобальную индустрию музыки": Jerry Heil стала членом академии GRAMMY

12:43

800 тысяч одна упаковка лекарства: российский певец заболел смертельным заболеванием

12:29

В Украине запретили деятельность УПЦ МП: стали известны важные детали

12:17

"Ждать осталось недолго": когда закончится война - новый прогноз

12:07

Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области - Bild

12:05

Кэмерон Диаз показалась со своими "секретными" детьми

12:02

Мороз по коже от одного только названия: ТОП-5 захватывающих триллеров

12:00

Подводный камень запрета РПЦ в Украинемнение

11:49

Девушка выгнала сестру со свадьбы из-за "неправильного платья": как она объяснила свой поступок

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буряПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять