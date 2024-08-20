Бегство от возможного 'котла' не удалось: ВСУ нанесли удар по понтонам РФ у реки Сейм

Украинские военные атаковали инженерный транспорт русских дронами-камикадзе.

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Продолжаются бои за Курскую область / Коллаж Главреда. Фото: BILD, скриншоты видео

Бойцы ВСУ поразили инженерный транспорт российских войск в Глушковском районе Курской области, перевозивший, по словам военных, понтоны для переправы вражеской техники вблизи уничтоженных накануне мостов у реки Сейм.

Видео с пораженной колонной были опубликованы в военных пабликах. Судя по кадрам, ВСУ сперва нанесли удар по колонне понтонов дронами-камикадзе. После поражения цели связь с ударным БПЛА, очевидно, теряется и запись видео завершается.

Также видно, как у берегов реки Сейм Курской области поднимаются огромные столбы дыма от соженной техники РФ.

видео дня

ВСУ уничтожают понтонные переправы России через реку Сейм - смотрите видео:

Меняют ли ситуацию понтоны?

По мнению обозревателя ВВС Ильи Абишева, в условиях интенсивных боевых действий понтонные мосты могут решать краткосрочные задачи быстрой переброски подразделений и техники на другой берег, но их нельзя отнести к надёжным элементам логистики.

Различные плавсредства в этом отношении более надёжны, но хватит ли их для снабжения российских подразделений, действующих в приграничье к югу от реки Сейм - это большой вопрос, отмечает аналитик.

Россиянам угрожает "котел" в Курской области? Карта боев / Фото: BILD

Операция в Курской области - РФ грозит "котел"

Накануне стало известно об уничтожении Вооруженными Силами Украины трех мостов через реку Сейм в Глушковском районе РФ, что почти отрезало трехтысячную группировку противника от основных линий поставок БК и техники.

В связи с этим российские войска начали поспешно сводить понтоны. Фото этих временных инженерных конструкций Главред показывал ранее.

По наблюдению аналитика Bild Юлиана Рёпке, Глушковский район окружен ВСУ с запада и юга. В восточной части еще идут бои - Россия обороняет оставшийся проход. До закрытия "котла" осталось всего 5 км.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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