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Новые речные переправы: РФ на Курщине готовит пути для вероятного отхода

Степан Гафтко
19 августа 2024, 22:06
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В сети появились спутниковые снимки новых понтонных переправ в Курской области. Войска РФ строят их, вероятно, для отхода в случае прорыва ВСУ.
Новые речные переправы: РФ на Курщине готовит пути для вероятного отхода
Понтонные переправы в Курской области / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Радио Свобода

Первую такую понтонную переправу в Курской области россияне соорудили между 15 и 16 августа. Соответствующие фото издание "Радио Свобода" опубликовало в сети.

Украинские войска разрушили все мосты через реку Сейм в Курской области, поэтому армия РФ фактически оказалась в котле. Чтобы выбраться из такой критической ситуации, россияне начали сооружать понтонные переправы через реку, чтобы, вероятно, иметь пути для отступления.

видео дня

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ к востоку от села Глушково начали наносить массированные артиллерийские удары и уничтожать логистическую инфраструктуру врага. Российская сторона подтвердила поражение украинскими бойцами сразу нескольких мостов на реке Сейм.

"Армия РФ построили вторую понтонную переправу через реку Сейм к востоку от села Званное. Спутниковый снимок, на котором ее можно увидеть, был сделан 17 августа", - заявили в "Радио Свобода".

В издании подчеркнули, что такие переправы россияне будут использовать для своего отступления, в случае, если украинское наступление в этом регионе будет иметь успех.

Новые речные переправы: РФ на Курщине готовит пути для вероятного отхода
Новый понтонный мост в Курской области / Фото: спутниковые снимки "Радио Свобода"

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что ВСУ в Курской области контролируют уже почти 100 населенных пунктов.

Министр иностранных дел РФ Лавров заявил, что не может идти речь о мирных переговорах с Украиной, пока ВСУ наступают в Курской области.

Также стало известно, что Генштаб официально заявил о полном контроле Суджи в Курской области и показал мощное видео.

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