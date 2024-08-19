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Лавров пожаловался на "ультиматум" Украины и сделал заявление о переговорах

Андрей Ганчук
19 августа 2024, 21:08
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Операция Сил обороны Украины в Курской области спутала политические карты страны-агрессора России, признал руководитель вражеского МИД Сергей Лавров.
Лавров, Путин
Лавров вслед за Путины обвинил Украины в "нападении" на Курскую области - Россия отказывается от переговоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Россия не может вести переговоры с Украиной после "вторжения" ВСУ в Курскую область. Формула Зеленского – ультиматум Кремлю, мирный процесс в рамках механизма для Москвы, мол, неприемлем. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

В интервью пропагандисту Россия-1 Павлу Зарубину он обвинил Украину в "нападении" на Курскую область, после чего оккупанты уже не хотят вести переговоры с Киевом.

"Президент (Путин, - ред.) об этом очень чётко сказал, что после того как начались нападения на Курскую область – даже не нападение, а вторжение на территорию Курской области – ни о каких переговорах речи быть не может", - сказал Лавров.

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Кроме того, глава МИД РФ сказал, что никаких "скрытых контактов" между Москвой и Киевом касательно обоюдного прекращения огня по энергетике не было. По словам "дипломата", Украина продвигает свой план мира, который включает и безопасность энергетических объектов.

"Кто бы что не говорил о неких намёках на то, чтобы Россию как-то туда привлекать, это всё от лукавого. Потому что речь идёт о неприемлемом для нас процессе, который имеет единственной целью продвигать ультиматум под названием "формула Зеленского", - подчеркнул Сергей Лавров.

Переговоры Украины и России – главные новости по теме:

У Зеленского поставили ультиматум России по завершению войны: в частности, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что боевые действия в Курской области продлятся до тех пор, пока россияне не вынудят Кремль пойти на справедливый мир в Украине. Российские граждане больше не смогут не обращать внимание на войну.

На фоне Курской операции армии Украины Россия не готова к диалогу с Киевом, сказал помощник российского президента Юрий Ушаков. Москва по-прежнему придерживается ультиматума Путина по "переговорам", а любой диалог, по словам Ушакова, зависит, в том числе, и от ситуации на поле боя.

Путин получил ультиматум, ВСУ уйдут с Курщины лишь при одном условии, пишут журналисты The Times. По мнению журналистов, если Путин не пойдет на справедливые переговоры, украинские войска вынуждены будут закрепиться в Курской области и двигаться дальше.

Формула мира Зеленского

Формула мира Украины – инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.

Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.

Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

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