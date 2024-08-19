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У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз

Яна Ставская
19 августа 2024, 21:37
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Вооруженные силы уверенно продвигаются в Курской области, пока Путин думает, усиливать ли направление новыми войсками.
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
У операции под Курском все еще впереди / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Операция в Курской области полноценно еще не сыграла свою роль, убежден полковник СБУ, член Комитета ВР по нацбезопасности Роман Костенко.

В эфире украинского телевидения в понедельник, 19 августа, Костенко не стал утверждать, что события в приграничном регионе РФ радикально изменят ситуацию на Покровском направлении. Все в конце концов будет отталкиваться от продвижения ВСУ.

Однако своей роли Курская операция еще не сыграла.

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"В военном деле много вещей, которые могли бы повлиять на ход операции. Во-первых, я скажу, что еще Курск полноценно не отыграл свою роль. Все будет зависеть от того, как мы будем продолжать там, какие последствия будут для России, как мы будем атаковать, уничтожать, захватывать и еще раз развивать эту ситуацию... Возможно, те угрозы, которые мы создаем там, они заставят РФ уменьшить давление на именно это направление и перебросить. Я не говорю, что это будет - это просто варианты", - пояснил Костенко.

По мнению нардепа, речь идет о том, чтобы заставить врага маневрировать.

"Мы не просто так начали здесь наступать. Мы понимаем, что основа была это то, чтобы заставить врага маневрировать", - подытожил депутат.

Кто такой Роман Костенко

Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

Бои в Курской области - последние новости

По состоянию на 19 августа украинские военные продолжают свое наступление на Курскую область. Как заявлял Зеленский, защитникам уже удалось взять под свой контроль 92 населенных пункта.

В частности, военные ВСУ еще больше расширили плацдарм, теперь ВСУ за 5 км от реки Сейм. Теперь ВСУ захватили там села Снагость и Апанасовка. До реки Сейм украинцам осталось 5 км. Чуть севернее продолжаются бои за райцентр Коренево.

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 19 августа, оценивая успехи защитников на территории страны-агрессора, подчеркнул, что ВСУ разрушили еще один миф о России операцией в Курской области - так называемые красные линии Москвы. Однако этого наступления не было бы, если бы Запад был смелее относительно разрешений бить вглубь России.

Ранее полковник СБУ Роман Костенко подчеркнул, что у Москвы нет особых резервов вне поля боя, чтобы отразить удар по Курской области. Агрессору придется либо "снимать" уже воюющие подразделения с передовой, либо привлекать резервы, которые должны были усилить участки на Востоке или Юге Украины. В противном случае Украину ничего не остановит пойти дальше Курска.

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