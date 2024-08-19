УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Часов без света станет значительно больше: график отключения электроэнергии на 20 августа

Ангелина Подвысоцкая
19 августа 2024, 18:29
173
В Укрэнерго предупреждают о том, что 20 августа будут действовать графики отключения света для 1 и 2 очередей одновременно.
гаснет свет
График отключения света на 20 августа / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине во вторник, 20 августа, будут действовать графики почасовых отключений света. Ситуация со светом будет более жесткая. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света начнут действовать с 16:00. В период с 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будут действовать графики для одной очереди. В период с 17:00 до 22:00 будут выключать одновременно две очереди.

"В остальные часы - без ограничений. Потребление объектов критической инфраструктуры не ограничивается", - говорится в сообщении.

видео дня

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет Укрэнерго отключения отключения света
Реклама

Главное за день

Как живет Суджа под контролем ВСУ: в Генштаби показали мощное видео

Как живет Суджа под контролем ВСУ: в Генштаби показали мощное видео

19:09 Украина
Часов без света станет значительно больше: график отключения электроэнергии на 20 августа

Часов без света станет значительно больше: график отключения электроэнергии на 20 августа

18:29 Украина
Путин получил ультиматум, ВСУ уйдут с Курщины лишь при одном условии – The Times

Путин получил ультиматум, ВСУ уйдут с Курщины лишь при одном условии – The Times

18:17 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Страну трусит почти 7-балльный шторм: скоро начнется еще одна магнитная буря 52474

Страну "трусит" почти 7-балльный шторм: скоро начнется еще одна магнитная буря

Сухой корм или влажный: чем вообще лучше не кормить котов - ответ биохимика 13763

Сухой корм или влажный: чем вообще лучше не кормить котов - ответ биохимика

Ситуация критическая : украинцев призывают эвакуироваться из трех городов 4679

"Ситуация критическая": украинцев призывают эвакуироваться из трех городов

У Зеленского поставили ультиматум России по завершению войны 4240

У Зеленского поставили ультиматум России по завершению войны

Последние новости

19:10

Сколько оккупантов РФ перебросила в Курскую область

19:09

Как живет Суджа под контролем ВСУ: в Генштаби показали мощное видеоВидео

19:02

Не делайте это со своими волосами: эксперт "разнесла" популярную процедуру

19:02

Адмирал ВМС США: есть одна менее очевидная цель для удара ВСУ в Крыму

18:29

Часов без света станет значительно больше: график отключения электроэнергии на 20 августа

Из-за курской операции все планы РФ в Украине посыпались, есть угроза протестов - СунгуровскийИз-за курской операции все планы РФ в Украине посыпались, есть угроза протестов - Сунгуровский
18:17

iPhone аж на пятом месте: появился рейтинг смартфонов с самыми лучшими камерами

18:17

Путин получил ультиматум, ВСУ уйдут с Курщины лишь при одном условии – The Times

17:57

Идут быстро: ВСУ еще расширили плацдарм в Курской области, как удалось

17:42

"Мальчики мои родненькие": россияне обнимают и расцеловуют бойцов ВСУ под КурскомВидео

Реклама
17:34

Музыкант-воин Yarmak встретился с пленным оккупантом, который оказался его фаном

17:21

Премьер Индии везет в Киев послание Зеленскому от Путина – Bloomberg

17:13

Материнская молитва самая сильная: как защитить ребенка от опасности

17:12

NASA обнаружило странную особенность самого дорогого астероида Солнечной системы

16:57

Ворвутся жесткие неприятности: что нельзя обрезать 20 августа - приметы

16:55

Игра в "кошки-мышки" с РФ: известно, почему Украина не уничтожает Крымский мост

16:53

Умные садоводы вешают на дерево пакет с водой и монетками: зачем так делать

16:45

Эффект от Курской операции следует ждать через 1-2 недели: почему

16:23

Убойное средство гарантирует 100%-ный результат: какой запах не любят мышиВидео

16:22

Антикоррупционер Шабунин фактически признался, что оформлял фиктивные "командировки" из армии в НАПК – СМИ

16:11

Для чего водители возят в автомобиле лак для ногтей

Реклама
16:08

Урожай будет спасен: чем обработать помидоры, чтобы они не гнилиВидео

16:03

Операция ВСУ в Курской области: у Путина сделали заявление по переговорам

15:54

Уникальное явление Суперлуния: когда и где можно увидеть Осетровое полнолуние

15:48

В США не блокировали запрос Британии относительно разрешения на удары Storm Shadow по РФ

15:33

ВСУ попали мощно: нефтебаза под Ростовом горит и взрывается вторые сутки

15:13

У Зеленского поставили ультиматум России по завершению войны

14:48

В Украине ударит +37 градусов: стала известна дата, когда жара отступит

14:47

Признал кризис: Путин впервые признался в проблемах России в войне против Украины

14:41

Звезда сериала "Обещание Богу" впервые стала мамой и показала лицо младенцаВидео

14:26

В Офисе генпрокурора ответственность за регистрацию производства в отношении депутата Жупанина переложили на САП

14:15

С загадкой справятся только те, у кого "орлиное зрение": надо отыскать ботинок за 9 секунд

14:12

Осталась неделя-две: украинцев призвали срочно выезжать из Покровска

13:52

"На Курщине достигаем поставленных целей": Зеленский рассказал о ситуации на фронте

13:49

Какие будут Apple Watch в 2024: первые инсайды об Apple Watch Series 10

13:36

Действительно ли заповедник "Аскания-Нова" уничтожен: окончательный ответ дирекции

13:31

"Ты сейчас выйдешь отсюда": Верка Сердючка жестко осадила поклонницуВидео

13:17

Екатерина Осадчая показалась беременной и сообщила радостную новость

12:55

Боевые действия в приграничье РФ: операция может не ограничиться Курской областью

12:54

Разгадка тайны египетских пирамид: ученые сделали сенсационное открытиеВидео

12:35

Операция ВСУ на Курщине: известно, состоится ли обмен территориями "метр на метр"

Реклама
12:31

Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 августа: у кого есть шанс разбогатеть

12:20

"В активной фазе безумия": путиниста Никиту Джигурду разоблачили в зависимости

12:15

РФ подняла в воздух 6 самолетов Ту-95МС: украинцев предупредили о ракетной угрозе

11:53

Отключения возвращаются: света может не быть по 8 часов в день

11:29

Операция на Курщине отразиться на всей линии фронта: Згурец удивил прогнозом

11:29

Урожай ошеломит опытных огородников: чем обработать огурцы, если желтеют листьяВидео

11:26

"Боятся испортить лицо Путина": Сунгуровский сказал, что мешает Украине выиграть войну

11:02

После осуждения Зеленского и визита в Москву: премьер Индии планирует посетить Украину

10:57

Что такое "легіт": многие не знают истинное значение этого словаВидео

10:45

Кто разорвал газовую удавку?мнение

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять