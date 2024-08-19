Часов без света станет значительно больше: график отключения электроэнергии на 20 августа

В Укрэнерго предупреждают о том, что 20 августа будут действовать графики отключения света для 1 и 2 очередей одновременно.

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График отключения света на 20 августа / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине во вторник, 20 августа, будут действовать графики почасовых отключений света. Ситуация со светом будет более жесткая. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света начнут действовать с 16:00. В период с 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будут действовать графики для одной очереди. В период с 17:00 до 22:00 будут выключать одновременно две очереди.

"В остальные часы - без ограничений. Потребление объектов критической инфраструктуры не ограничивается", - говорится в сообщении. видео дня

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