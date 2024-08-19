Как живет Суджа под контролем ВСУ: в Генштабе показали мощное видео

Украинские военные взяли под свой контроль город Суджа в российской Курской области. Это официально подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
При этом освобожденный от российских оккупантов город не похож та украинские населенные пункты, которые Россия стирает с лица земли. Местные жители продолжают жить обычной жизнью и совсем не боятся украинских защитников.
"Город Суджа находится под контролем Сил обороны Украины. Брошенное на произвол судьбы российскими властями население не боится идти на контакт с украинскими военными. И продолжает свою жизнь в условиях войны уже на территории России", - сообщили в Генштабе.видео дня
При этом местные россияне сами открыто рассказывают о том, как их бросили российские власти.
Смотрите видео о жизни в Судже под контролем ВСУ:
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