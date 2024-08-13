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Можем пойти и дальше Курска: у РФ нет особых резервов, чтобы нас остановить - депутат

Яна Ставская
13 августа 2024, 17:29
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Российскому командованию придется "снимать" подразделения с поля боя, или же привлекать те подразделения, которые должны были прибыть на поддержку оккупантов на Востоке.
Можем пойти и дальше Курска: у РФ нет особых резервов, чтобы нас остановить - депутат
Продолжается операция в Курской области / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Российское командование уже подтягивает давно анонсированное подкрепление к Курской области, где продолжается украинская спецоперация, подтвердил в интервью УП полковник СБУ, член Комитета Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

Депутат не смог ответить относительно того, какова конечная цель начатой Украиной операции и входит ли в нее взятие под контроль Курской АЭС. В то же время у Украины "могут быть планы и дальше Курска".

"Чтобы четко говорить о цели, надо знать полный план операций... Мы должны понимать, что у нас могут быть планы и дальше Курска. Но будет вопрос, насколько мы сможем это сделать, насколько враг даст нам это сделать", - сказал он.

видео дня

По состоянию на сейчас враг подтягивает войска, добавил Костенко.

"И они (россияне, - Главред) уже начинают применять артиллерию, КАБы, "Ланцеты". Поэтому дальше будет все сложнее и сложнее продвигаться", - считает нардеп.

В то же время, считает Костенко, у России особых резервов нет, чтобы остановить украинское войско в Курской области.

"Это означает, что им либо придется эти резервы снимать с поля боя, либо те резервы, которые они планировали применить для дальнейших прорывов. Противник не знает, будет ли продолжать наступление, потому что никто не знает, когда остановится наш рейд в Курской области, какие у нас резервы и как мы будем продолжать", - сказал Костенко.

Кто такой Роман Костенко

Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

Бои под Курском - главное

6 августа Россия пожаловалась на прорыв несколькими механизированными колоннами границы на участке Курской области. Первые бои встретили российские срочники, тогда как подразделения "Ахмат", которые должны были охранять границу, были позорно разбиты.

Путин отреагировал на прорыв и быстрое продвижение неизвестных войск только на вторые сутки. Диктатор страны-агрессора обвинил Украину в "масштабной провокации".

После почти недельного боя в Курской области военно-политическое руководство в понедельник, 12 августа, признало факт проведения спецоперации в России. По данным главкома, освобождено уже около тысячи квадратных километров территории. DeepState пишет о более 40 освобожденных Вооруженными силами Украины населенных пунктов Курской области.

Уже сообщалось, что боец ВСУ опубликовал в Сети видео в окрестностях города Льгов Курской области. На кадрах военный приветствует родных и машет им на камеру, указывая на табличку выезда из российского города.

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