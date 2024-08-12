Перепутали с ВСУ: россияне "размотали" вертолетом свою же колонну техники под Курском

Российские пропагандисты пытались представить произошедшее как "украинские потери".

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Россияне "накрыли" свою же колонну техники / Коллаж Главреда. Фото: российские паблики, Минобороны РФ

В Курской области российский вертолет Ка-52М ударил по российской военной колонне, пишет Радио Свобода и OSINT-проект "Бавовна".

Инцидент случился в районе села Кривицкие Буды Беловского района Курской области. Эта территория находится в 30 км от контролируемой Украиной территории РФ.

При этом россияне подали произошедшее как "украинские потери". Пропагандисты заявили, что они таким образом предотвратили наступление ВСУ на этот участок.

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Однако под удар Ка-52М попала именно российская колонна. Судя по скриншотам в z-пабликах, оккупантов перепутали с украинской ДРГ.

В результате "дружественного огня" были уничтожены, по данным телеграм-канала "Бавовна", две САУ 2С19М2 "Мста-С" (одна уничтожена, вторая повреждена).

Отмечается, что сами посты пропагандистские ресурсы уже "почистили".

Операция в Курской области - главное

Как писал Главред, сегодня вечером появилось видео с украинскими военными в российской Судже Курской области. Как сообщают военные в телеграм-каналах, город Суджа перешел под контроль ВСУ.

Отметим, что после почти недельного боя в Курской области, военно-политическое руководство в понедельник, 12 августа, признало факт проведения спецоперации в России. По данным Главкома, освобождено уже около тысячи квадратных километров территории. DeepState пишет о более 40 освобожденных Вооруженными силами Украины населенных пунктов Курской области.

На фоне операции под Курском украинские чиновники просили США разрешить применять ракеты дальнобойного радиуса действий ATACMS.

По мнению военного аналитика Александра Мусиенко, первая цель операции в Курской области - помочь обороне группировки ВСУ на Востоке Украины.

Вторая задача - уменьшить ресурсы и способности России вести боевые действия. Третья - деморализация врага, потому что в России такого не ожидали и понимают, что у них проблемы. А четвертое - поднятие боевого духа украинцев и демонстрация западным партнерам наших возможностей, а это уже и политическая часть.

Ранее Bild отмечало, что неожиданная атака на Курскую область стала шоком для российского диктатора Владимира Путина и военного руководства страны-агрессора РФ. Российская армия еще не нашла "рецепта", который позволил бы остановить "украинское наступление".

Какие потери российских войск за два года войны в Украине? В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - по меньшей мере 100 тыс. оккупантов. По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2700 танков и 5000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными около 350 000 человек.

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