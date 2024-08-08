США 'дали добро' на операцию в Курской области: заявление Пентагона

Минобороны США считают, что действия Украины в Курской области соответствуют политике Соединенных Штатов, цитирует заместителя спикера Пентагона Сабрину Сингх корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш.
"Мы не считаем, что это каким-либо образом является эскалацией. Украина делает то, что нужно для достижения успеха на поле боя", - подчеркнула Сингх.
Она добавила, что Соединенные Штаты будут и в дальнейшем поддерживать Украину теми средствами, которые ей нужны.
Украина просит США разрешить наносить удары вглубь России
Украинские чиновники просят США на фоне событий в Курской области разрешить применять ракеты дальнобойного радиуса действий ATACMS, сообщает, в свою очередь, The Washington Post.
По словам неназванного "источника в Киеве", это позволит Украине сохранить за собой часть Курской области.
"Это даст необходимые рычаги влияния для переговоров с Россией - в этом вся суть", - цитирует газета собеседника.
Бои в Курской области - главное
6 августа российские оккупанты пожаловались на прорыв границы в районе Курской области несколькими механизированными колоннами со стороны Украины. Украина же никак не комментировала причастность к боям.
ВС РФ понесли первые потери, в частности в авиации. Произошли бои возле местного монастыря, где пряталась российская пехота. Кроме этого, группа военнослужащих РФ была взята в плен.
По состоянию на 8 августа, по данным Института изучения войны, неизвестные силы продвинулись до 10 км вглубь РФ. С 6 августа захвачено 45 кв. км территории в Курской области.
Российские аналитики, в свою очередь, утверждают, что наступательная группировка неизвестных сил применила в Курской области "скифскую тактику". К фирменному скифскому стилю относятся, в частности, "внезапные рейды по тылам".
Что за город Курск?
Курск - это город в России, административный центр Курской области. Центр украинско-русского этноисторического края Курщина. Население - 435 117 жителей по состоянию на 2015 год, сообщает Википедия.
С юго-западной и западной стороны Курская область России граничит с Сумской областью Украины. Расстояние от Курска до ближайшего участка границы с Украиной - около 90 километров.
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