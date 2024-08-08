США 'дали добро' на операцию в Курской области: заявление Пентагона

Украина на фоне событий в приграничном регионе РФ просит Соединенные Штаты разрешить наносить удары ATACMS.

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Продолжаются бои за Курскую область / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Минобороны США считают, что действия Украины в Курской области соответствуют политике Соединенных Штатов, цитирует заместителя спикера Пентагона Сабрину Сингх корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш.

"Мы не считаем, что это каким-либо образом является эскалацией. Украина делает то, что нужно для достижения успеха на поле боя", - подчеркнула Сингх.

Она добавила, что Соединенные Штаты будут и в дальнейшем поддерживать Украину теми средствами, которые ей нужны.

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Украина просит США разрешить наносить удары вглубь России

Украинские чиновники просят США на фоне событий в Курской области разрешить применять ракеты дальнобойного радиуса действий ATACMS, сообщает, в свою очередь, The Washington Post.

По словам неназванного "источника в Киеве", это позволит Украине сохранить за собой часть Курской области.

"Это даст необходимые рычаги влияния для переговоров с Россией - в этом вся суть", - цитирует газета собеседника.

Бои в Курской области - главное

6 августа российские оккупанты пожаловались на прорыв границы в районе Курской области несколькими механизированными колоннами со стороны Украины. Украина же никак не комментировала причастность к боям.

ВС РФ понесли первые потери, в частности в авиации. Произошли бои возле местного монастыря, где пряталась российская пехота. Кроме этого, группа военнослужащих РФ была взята в плен.

По состоянию на 8 августа, по данным Института изучения войны, неизвестные силы продвинулись до 10 км вглубь РФ. С 6 августа захвачено 45 кв. км территории в Курской области.

Российские аналитики, в свою очередь, утверждают, что наступательная группировка неизвестных сил применила в Курской области "скифскую тактику". К фирменному скифскому стилю относятся, в частности, "внезапные рейды по тылам".

Что за город Курск? Курск - это город в России, административный центр Курской области. Центр украинско-русского этноисторического края Курщина. Население - 435 117 жителей по состоянию на 2015 год, сообщает Википедия. С юго-западной и западной стороны Курская область России граничит с Сумской областью Украины. Расстояние от Курска до ближайшего участка границы с Украиной - около 90 километров.

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