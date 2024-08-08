'Невозможное стало возможным': у Зеленского объяснили реакцию мира на кризис в Курске

Мировое сообщество считает территорию России вполне легитимной целью, ее реакция является абсолютно спокойной, считает советник главы Офиса президента.

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Как отреагировали в мире на события в Курской области / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Значительная часть международных организаций и сообществ считает территории России легитимной целью для проведения военных операций любого типа. Об этом в своем Телеграмм-канале написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк комментируя ситуацию в Курской области РФ.

По его словам, международная реакция на кризис в Курской области является абсолютно спокойной, взвешенной, объективной, основанной на понимании духа международного права и принципов ведения оборонительной войны

"Неожиданно, неожиданно, но крайне показательно и демонстративно. Одни не заметили. Другим все равно. Большинство тихо одобряет", - отмечает он. видео дня

Подоляк также отметил, что "невозможное стало возможным" и дерзость российской стороны обернулась против нее самой.

"Собаку, извините, справедливо признали бешеной. Теперь существенная часть глобальных сообществ считает РФ законной целью для любых операций и типов оружия", - написал советник главы ОП.

Он отметил, что это результат масштабной дипломатической, юридической и просветительской работы. Подоляк отметил, что кроме борьбы с армией оккупанта, Украина также успешно преодолевает давние пророссийские настроения в некоторых регионах мира и опасения эскалации на Западе.

"Последний год был очень тяжелым, и никто не обещает, что следующий станет легче. Но мы имеем победы, как видите, не только на поле боя", - резюмировал он.

Кризис в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Ситуация в Курской области РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение трех дней атак на Курскую область украинские силы якобы захватили больше российских территорий, чем за все контрнаступление 2023 года. Очевидно, что это наступление имеет три основные цели, отмечает The Telegraph.

Россия принесла войну на нашу землю и должна ощутить последствия своих действий, заявил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении. Президент поблагодарил защитников за их работу на фронте и поделился результатами докладов Александра Сырского, Рустема Умерова и Василия Малюка. Он сообщил, что в этот день уже заслушал три доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Украина пока не столкнулась с критикой со стороны США за якобы проведенную операцию в Курской области. Наоборот, по словам анонимного советника Владимира Зеленского, ВСУ могут контролировать важный объект. Этот советник в комментарии для The Washington Post осторожно отметил, что ВСУ якобы контролируют газоизмерительную станцию примерно в 8 км от российской границы.

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