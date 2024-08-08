Не Крымский мост: ВСУ могут изменить ход войны в Украине - куда нужно ударить

Ключевыми целями для ударов ВСУ должны стать узловые железнодорожные станции по которым осуществляется снабжение российских войск, считает политолог.

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Стала известна новая стратегическая цель для ударов ВСУ / Коллаж Главред, фото: Сергей Братчук/Telegram, СтратКом ВСУ

Силы обороны Украины могут ударить по Крымскому мосту для того, чтобы уничтожить сакральный символ оккупации Россией Крыма, однако это не сможет изменить ход войны. Об этом во время чата на Главреде рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Он отметил, что с точки зрения пропаганды, удар по Крымскому мосту можно было бы нанести ко Дню России или годовщине начала крымской авантюры, однако это не изменит ход войны.

"Если бы украинская армия стояла возле крымских перешейков, отрезав сухопутный коридор, то это была бы важная задача - ударить по логистике, в частности по мосту и парому", - отметил он.

Золотарев отметил, что поскольку противник уже проложил железную дорогу до Мелитополя, создал сухопутный коридор и может беспрепятственно снабжать Крым по суше, значение Крымского моста уменьшается.

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"Крымский мост - это сакральный символ захвата Крыма Россией, поэтому по нему и бьют. Но когда ATACMS у нас дефицитные, тратить их для ударов по мосту - это, возможно, не самое разумное занятие. Есть цели поважнее", - сказал политолог.

Он подчеркнул, что учитывая зависимость российской армии от железнодорожного снабжения, важнее наносить удары по таким станциям, как Валуйки, где разгружаются эшелоны, а дальше все перевозится автотранспортом.

По его словам, это легитимные военные цели, и сейчас они имеют большее значение, чем очередное разрушение нескольких пролетов Крымского моста, которые могут быть восстановлены через три месяца.

Военные аэродромы РФ в Крыму / Инфографика: Главред

Взрывы в Крыму - что известно об ударах ВСУ по Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, освободить Крымский полуостров будет значительно легче, чем вернуть Донбасс, благодаря стратегическим особенностям территории. Для этого можно воспользоваться двумя основными путями - Крымским мостом и сухопутным перешейком со стороны России. Об этом заявил начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов также высказался о возможности уничтожения Крымского моста, построенного российскими оккупантами. Отвечая на вопрос об этом, он посоветовал обратиться в Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По данным экспертов, Силы обороны Украины готовятся нанести удар по Крымскому мосту, который соединяет временно оккупированный Крым с материковой Россией, о чем сообщает Bild.

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