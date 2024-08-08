УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

На фоне боев в Курской области: Сырский трижды за день докладывал Зеленскому

Мария Николишин
8 августа 2024, 19:52
148
Украинцы стремятся как можно быстрее достичь своих целей в мирное время - в условиях справедливого мира, сказал Зеленский.
На фоне боев в Курской области: Сырский трижды за день докладывал Зеленскому
Сырский трижды за день докладывал Зеленскому / коллаж: Главред, фото: Офис президента, t.me/osirskiy

Россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что ею сделано. Об этом в вечернем обращении заявил Владимир Зеленский.

Глава государства в очередной раз поблагодарил наших защитников за работу на фронте. Президент также рассказал о докладах Александра Сырского, Рустема Умерова и Василия Малюка.

По его словам, в этот день он заслушал уже три доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

видео дня

Он подчеркнул, что доклады были результативными, именно такими, которые нужны нашему государству сейчас.

"Я благодарен каждому воину, каждому солдату и командиру, которые обеспечивают защиту наших, украинских, позиций и выполнения задач нашей обороны. Украинцы умеют достигать своих целей. И это не мы выбрали достигать целей в войне. Россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что ею сделано", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что украинцы стремятся как можно быстрее достичь своих целей в мирное время - в условиях справедливого мира. И это будет.

"Сегодня также был доклад министра обороны Умерова по поставкам вооружений и техники нашей армии. Мы работаем над тем, чтобы поставки были неизменно своевременными", - добавил президент.

Кроме того, глава государства вспомнил о докладе руководителя СБУ Василия Малюка об операциях и деликатной работе СБУ, которая защищает украинцев от российских диверсий и попыток покушений внутри нашего государства.

Кто такой Владимир Зеленский

Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).

Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Бои в Курской области - что известно

Напомним, 6 августа российские оккупанты пожаловались на прорыв границы в районе Курской области. Стоит подчеркнуть, что в Украине не комментировали причастность к боям.

Диктатор страны-агрессора России Владимир Путин спустя сутки прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Кроме того, в среду, 7 августа, власти Курской области объявили в регионе "режим чрезвычайной ситуации". В приграничных регионах РФ сохраняется кризисная ситуация.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Курск Владимир Зеленский
Реклама

Главное за день

На фоне боев в Курской области: Сырский трижды за день докладывал Зеленскому

На фоне боев в Курской области: Сырский трижды за день докладывал Зеленскому

19:52 Украина
4 главные цели: Сырский рассказал, что полностью остановит наступление РФ в Украине

4 главные цели: Сырский рассказал, что полностью остановит наступление РФ в Украине

19:11 Украина
Не из-за России: почему африканские страны прекращают дипотношения с Украиной

Не из-за России: почему африканские страны прекращают дипотношения с Украиной

19:00 Мнения
Все главные новости
Реклама

Популярное

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph 5416

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорах 2393

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорах

Паскудные для Украины : стали известны главные требования России для окончания войны 2304

"Паскудные для Украины": стали известны главные требования России для окончания войны

Под Курском против россиян могла быть применена «скифская тактика»: что это такое 1912

Под Курском против россиян могла быть применена "скифская тактика": что это такое

Последние новости

20:03

Не Крымский мост: ВСУ могут изменить ход войны в Украине - куда нужно ударить

19:57

The Telegraph: у операции в Курской области есть три цели

19:54

Jerry Heil призналась, какой известный мужчина помог ей построить карьеру

19:52

На фоне боев в Курской области: Сырский трижды за день докладывал Зеленскому

19:19

Обмануть никто не сможет: как проверить серебро на подделку магнитом и бумагой

Кремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – ЗолотарёвКремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – Золотарёв
19:11

4 главные цели: Сырский рассказал, что полностью остановит наступление РФ в Украине

19:00

Не из-за России: почему африканские страны прекращают дипотношения с Украиноймнение

18:51

Как определить фальшивые доллары: правила проверки, чтобы не влететь в "копеечку"Видео

18:47

Виктор Бронюк из группы ТиК уволился из ВСУ - что случилось

Реклама
18:30

В трех регионах будут очень сильные ливни: синоптик предупредила об опасности

18:28

4 лучших способа, как отмыть бутылку для воды: игнорирование правил может ударить по здоровьюВидео

18:12

Мог быть захвачен стратегический объект: СМИ раскрыли подробности боев под Курском

18:12

"Умеют удивлять": ВСУ приняли новую стратегию из-за событий в Курске - Reuters

17:53

Включение Суджи в состав Сумского района: что ответили в Украине

17:38

Ситуация обостряется: оккупантам осталось 15 км до Покровска - BILD

17:31

Ответ неочевиден: что на самом деле означает "G" в 5G и чем он отличается от 4G

17:30

Отмена свадьбы и ревность: Kazka Зарицкая раскрыла подробности личной жизни

17:20

Бизнес принимает вызовы: Интеррыбфлот демонстрирует устойчивость в условиях энергетического кризиса новости компании

16:55

Оккупанты перебросили новое подразделение в Волчанск: чего они добиваются

16:54

ВСУ восстановили утраченные позиции и подняли украинский флаг в Нью-Йорке: что известно

Реклама
16:45

Под Курском против россиян могла быть применена "скифская тактика": что это такое

16:40

Не хуже Мишиной: участник "Холостячки" впервые показал невесту

16:26

"Паскудные для Украины": стали известны главные требования России для окончания войны

16:14

Графики отключений вернулись: кому и когда сегодня будут выключать свет

16:14

Ситуация на ЗАЭС обостряется: тисяча солдат РФ переброшена на станцию - причина

16:01

В Украине заработало приложение для военных "Армия+": что о нем известноФото

15:46

Какие вещи притянут грехи и беды: необычные приметы 9 августа

15:42

Порошенко требует от нардепов "Евросолидарности" отдыхать на курортах Европы "незаметно" - блогер Иванов

15:41

Депутат Бундестага выдал "базу" о боях под Курском: восхищается решимостью ВСУ

15:28

Распад РФ им не нужен: известно, каким исходом войны заинтересованы в СШАВидео

15:27

F-16 должно быть больше: о чем договорился Кулеба с главой МИД Норвегии

15:16

Армия РФ не справляется: кого Кремль экстренно перебрасывает в Курскую область

14:44

Маски сброшены: Klavdia Petrivna раскрыла свою личностьФото

14:40

Дан Балан заговорил на украинском: россияне, как обычно, истерят

14:39

Армия РФ может устроить котел на Донбассе: генерал описал опасность и назвал направление

14:38

20 лет "Отчаянным домохозяйкам": как сейчас выглядят главные героини сериала

14:31

Операция в приграничной Курской области уже оправданамнение

14:04

Путин все-таки начал создавать санитарную зону, но есть нюансВидеоблоги

13:44

Беглец Влад Яма зашкварился фотографией Украины

13:26

Сильные ливни и похолодание накроют часть областей: в Украине резко изменится погода

Реклама
13:24

Снижает шанс заболеть раком: 8 рекомендаций, почему стоит есть цуккини

13:15

Youtube "лег": россияне массово сообщают об остановке видеохостинга

13:15

Джоли сделала Брэда Питта виновным в аварии приемного сына

13:00

Финансовый апокалипсис отменяется: экономист Новак – о последствиях обвала мировых фондовых рынков

12:56

"Зараз" и "тепер" - почему это не одно и то же: какое различие между этими словамиВидео

12:36

Даже следа не останется: как избавиться от пауков в доме

12:22

Грядет черная полоса: 4 знака зодиака, которым не повезет до конца года

12:07

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорахВидео

12:03

Бои в Курской области заставят отвести войска РФ с Востока - эксперт Мусиенко

11:54

"Она еле-еле дышит практически и еле говорит": путинист Сергей Соседов поведал об Алле Пугачевой

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять