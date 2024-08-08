На фоне боев в Курской области: Сырский трижды за день докладывал Зеленскому

Украинцы стремятся как можно быстрее достичь своих целей в мирное время - в условиях справедливого мира, сказал Зеленский.

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Сырский трижды за день докладывал Зеленскому / коллаж: Главред, фото: Офис президента, t.me/osirskiy

Россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что ею сделано. Об этом в вечернем обращении заявил Владимир Зеленский.

Глава государства в очередной раз поблагодарил наших защитников за работу на фронте. Президент также рассказал о докладах Александра Сырского, Рустема Умерова и Василия Малюка.

По его словам, в этот день он заслушал уже три доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Он подчеркнул, что доклады были результативными, именно такими, которые нужны нашему государству сейчас.

"Я благодарен каждому воину, каждому солдату и командиру, которые обеспечивают защиту наших, украинских, позиций и выполнения задач нашей обороны. Украинцы умеют достигать своих целей. И это не мы выбрали достигать целей в войне. Россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что ею сделано", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что украинцы стремятся как можно быстрее достичь своих целей в мирное время - в условиях справедливого мира. И это будет.

"Сегодня также был доклад министра обороны Умерова по поставкам вооружений и техники нашей армии. Мы работаем над тем, чтобы поставки были неизменно своевременными", - добавил президент.

Кроме того, глава государства вспомнил о докладе руководителя СБУ Василия Малюка об операциях и деликатной работе СБУ, которая защищает украинцев от российских диверсий и попыток покушений внутри нашего государства.

Кто такой Владимир Зеленский Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Бои в Курской области - что известно

Напомним, 6 августа российские оккупанты пожаловались на прорыв границы в районе Курской области. Стоит подчеркнуть, что в Украине не комментировали причастность к боям.

Диктатор страны-агрессора России Владимир Путин спустя сутки прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Кроме того, в среду, 7 августа, власти Курской области объявили в регионе "режим чрезвычайной ситуации". В приграничных регионах РФ сохраняется кризисная ситуация.

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