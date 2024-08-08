'Паскудные для Украины': стали известны главные требования России для окончания войны

Россия на мирных переговорах с Украиной будет требовать признания нейтрального статуса Украины и аннулирования результатов Майдана, считает политолог.

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Что будет требовать Россия на мирных переговорах с Украиной / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

В случае, если Украину посадят за стол переговоров со страной-агрессором Россией стоит ожидать того, что условия мира будут "паскудными" для Украины. Об этом во время чата на Главреде рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его словам, если бы Украина имела инициативу на поле боя, как это было в конце 2022 года, она бы заняла сильные переговорные позиции. К сожалению, текущее российское наступление свидетельствует об обратном, поскольку состояние военных ресурсов и финансовое состояние агрессора лучше.

"Поэтому я не жду, что этот мир будет на хороших условиях, что в обмен на внеблоковость Украина получит освобождение территорий. Так не произойдет. Скорее, торг может пойти вокруг Запорожской и Херсонской областей. Но пока что намерения смягчить позицию с российской стороны я не вижу", - отметил он.

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Политолог отметил, что Россия стремится не только к нейтральному статусу Украины, но и к аннулированию последствий Майдана, то есть признанию украинской стороной, что в 2014 году произошел силовой переворот, который сбросил легитимную власть.

"Она хочет "денацификации", то есть ревизии последнего десятилетия. А так торг может пойти и о статусе русского языка, и об Украинской православной церкви. Подчеркну, что те условия, о которых пойдет торг, будут паскудными для Украины", - резюмировал он.

Что предусматривает украинская формула мира / Инфографика: Главред

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Мирные переговоры Украины и России - что известно об украинской формуле мира

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество оказать давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров и рассмотреть возможность завершения войны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел трехчасовые переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И в Гуанчжоу, обсуждая пути достижения "справедливого соглашения о мире" в Украине. По сообщению Reuters, во время встречи Кулеба подчеркнул необходимость "тщательных и предметных переговоров по двусторонним отношениям, международной повестке дня и, самое главное, пути к миру". Впоследствии китайский МИД процитировал Кулебу, который отметил, что Украина готова к разумному диалогу с Россией.

Украина будет продолжать искать возможности для проведения мирной конференции с участием России, но на условиях, которые не диктует Кремль. Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель после заседания Совета министров ЕС по иностранным делам заявил, что вполне возможно организовать второй саммит мира с присутствием РФ.

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