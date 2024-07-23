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Второй саммит должен пройти с участием РФ: в ЕС назвали условие для Путина

Анна Ярославская
23 июля 2024, 06:53
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Саммит мира в Швейцарии имел хороший результат, но он должен быть улучшен, считает Жозеп Боррель.
Саммит мира, Жозеп Боррель
Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает формулу мира Зеленского / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Украина продолжит искать пути, чтобы провести мирную конференцию с участием России, но не на условиях кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам.

По его словам, вполне реально добиться того, чтобы второй саммит мира состоялся в присутствии РФ, передает Укринформ.

"Мы уже сказали то, что было сказано - следующий шаг требует привлечения России. Но как надо воспринимать то, что Путин сказал во время визита премьера (Венгрии - ред.) Орбана в Москву? Посмотрите - это те предпосылки, которые выдвигает Путин. Да, разумеется, мы должны возлагать надежды на мир через дипломатические переговоры, но на определенной основе. И это не путинская основа", - сказал Боррель.

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Во время общения с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой европейские чиновники обсудили следующие шаги после Саммита мира в Швейцарии. Они согласились, что должно быть сделано больше для привлечения как можно более широкого присутствия партнеров со всего мира.

"Саммит в Швейцарии имел хороший результат, но он должен быть улучшен. Около 90 стран согласились с итоговым заявлением этой встречи, но мы должны идти дальше, чтобы противодействовать российской пропаганде, разъяснять и объяснять всем и каждому в мире, что именно происходит. Что это Россия осуществляет атаку против Украины. Чтобы напомнить, что есть агрессор, и есть сторона, которая подвергается агрессии. Что Украина обороняется, и мы помогаем Украине в самозащите", - сказал Боррель.

Он добавил, что позиция ЕС остается неизменной уже длительное время.

"Мы поддерживаем Формулу мира президента Зеленского, которая является единственным мирным планом в этом городе, в Брюсселе. Единственным мирным планом, который поддерживает Европейский Союз", - резюмировал высокий представитель ЕС.

Формула мира Зеленского

Формула мира Зеленского – инициатива главы государства, согласно которой война России против Украины может быть завершена политическим путем при соблюдении ряда условий.

Президент Украины презентовал "формулу мира" на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке осенью 2023 года.

"Формула мира" сосредоточена на восстановлении территориальной целостности государства. Ее два основных пункта:

  • полный вывод всех российских военных формирований в границах Украины 1991 года;
  • полное возвращение Украине эффективного контроля над всей госграницей.

Кроме того, страна-агрессор Россия должна выплатить Украине репарации, освободить всех пленных и депортированных и окончательно прекратить эскалацию.

"Формулу мира" Украины поддерживают 66 государств, среди них присутствуют и страны Глобального Юга.

Мирные переговоры с Россией - последние новости

Украина стремится провести второй Саммит мира с участием России до президентских выборов в США в ноябре. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники.

15 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго Саммита мира, будет готов в ноябре.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что Путина могут пригласить на следующий саммит мира. Однако, Зеленский не ждет, что Путин лично будет участвовать в переговорах. Глава государства считает, что российский диктатор "слишком напуган" и не захочет приехать.

19 июля в интервью ВВС Зеленский заявил, что мир должен оказать давление на страну-агрессора Россию, чтобы посадить ее за стол переговоров и рассмотреть возможность прекращения войны.

Второй саммит мира - что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго Саммита мира, будет готов в ноябре. Это произойдет после подготовки планов по пунктам энергетической, продовольственной безопасности, обмена пленных и возвращения украинских детей.

По словам главы государства, В конце июля – в начале августа в Катаре состоится первая встреча на уровне NSA (Агентство по нацбезопасности в США – ред.) министров, советников по безопасности. Во время встречи будет полностью подготовлен план относительно энергетической безопасности.

В августе в Турции пройдет встреча, посвященная теме свободного мореплавания, где будет поднят вопрос относительно продовольственной безопасности.

В сентябре в Канаде пройдет встреча по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения украинских детей, а также будет разработан план по этому пункту.

Зеленский считает, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.

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